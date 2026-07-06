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中國機械人出口首5月總值近¥200億 一種類獨佔逾七成

即時中國
更新時間：17:50 2026-07-06 HKT
發佈時間：17:50 2026-07-06 HKT

中國研發的各類機械人走向世界，海關統計數據顯示，令年首5個月，國產機械人出口到全球150個國家或地區，數量達1037.7萬台，出口總值達199.9億元人民幣，當中僅清潔機械人的總值已達140億。

央視新聞報道，據海關統計，今年前5個月國產機械人加速走向全球。各類單獨列名的機械人合計出口1037.7萬台，出口總值達199.9億元人民幣，產品遠銷全球150多個國家和地區。其中，歐盟和東協為主要出口目的地。

中國產的機械人出口量不斷上升，當中清潔機械人佔最多。新華社
中國產的機械人出口量不斷上升，當中清潔機械人佔最多。新華社

從細分品類看，國產機器人出口已形成多元矩陣格局。清潔機械人領跑全品類，出口額達140億元，佔機械人出口總值的7成以上。

在工業應用賽道，前5個月大陸國產工業機械人出口約7萬台。搭載視覺識別與智慧算法的搬運機械人，廣泛投入海外基建、交通等大型工程；具備自動掃描建模功能的焊接機械人，可實時測算最優工藝方案。在前沿新興賽道，智慧仿生機械人出口超8000台，涵蓋設備巡檢、科研教學、公共服務等場景。

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