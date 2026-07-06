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受賄22億元破紀錄 南京經開區貪官楊有林判死

即時中國
更新時間：17:27 2026-07-06 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-06 HKT

江蘇省常州市中級人民法院今日（6日）一審宣判南京經濟技術開發區管委會原常務副主任楊有林受賄、貪污、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案。其中受賄金額高達22億元（人民幣，下同），楊有林被判死刑，並沒收個人全部財產。楊有林當庭認罪。

根據公開資料，楊有林受賄22.14億元，是新中國司法公開裁判案中，單一受賄罪金額最高紀錄。此前的「紀錄保持者」為中國華融原董事長賴小民受賄17.88億元，當年法院明確稱其為建國以來受賄金額最大案件。

經審理查明：楊有林自1993年起長期在南京擔任多職，並利用職務之便，為相關單位和個人在承接工程、企業經營、土地出讓、資金周轉等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合22.14億多元。

楊有林還伙同他人騙取財政資金，挪用國有公司資金，違規安排土地拆遷建設等，數罪並罰。法院稱，雖然楊有林揭發他人犯罪行為，具有立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。

 

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