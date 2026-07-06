Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

受賄超22億元 南京經開區管委會原常務副主任楊有林被判死刑

即時中國
更新時間：17:27 2026-07-06 HKT
發佈時間：17:27 2026-07-06 HKT

今日（6日），江蘇省常州市中級人民法院一審宣判江蘇省南京經濟技術開發區管委會原常務副主任楊有林受賄、貪污、行賄、挪用公款、濫用職權、洗錢案，涉案金額高達22億元（人民幣，下同），楊有林被處死刑，並沒收個人全部財產。楊有林當庭認罪。

經審理查明：楊有林自1993年起長期在南京擔任多職，並利用職務之便，為相關單位和個人在承接工程、企業經營、土地出讓、資金周轉等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣22.14億多元。

楊有林還伙同他人騙取財政資金，挪用國有公司資金，違規安排土地拆遷建設等，數罪並罰。法院稱，雖然楊有林揭發他人犯罪行為，具有立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從輕處罰。

 

最Hit
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
01:19
鄭秀文啟德演唱會周五開鑼突然告吹 主辦方宣布《You and Mi》三場演出變免費答謝會
影視圈
3小時前
成功舉報濫用公屋收$3000！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
成功舉報濫用公屋收$3000獎勵！網民分享房署信慶祝引熱議 小心後續1事「唔安寧」...?
生活百科
6小時前
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
00:49
IB放榜2026｜全港至少誕63狀元 英基佔27人 維多利亞聖士提反狀元人數創新高（持續更新）
教育新聞
3小時前
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
公屋家訪新方法？房署突擊直入廚廁全屋畫圖 網民提醒：拒開門後果嚴重或被終止租約｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子
影視圈
5小時前
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
2026-07-05 10:01 HKT
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
隨父母移英4年呻融入唔到 女學生兩頭唔到岸陷身份危機 埋港人堆生罪惡感｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
世界盃2026｜英格蘭3:2淘汰墨西哥入8強 86世盃傷心地阿茲特克球場成功復仇
足球世界
7小時前
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
鄭秀文為啟德演唱會2026延期致歉認感震驚：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改辦答謝會補償歌迷
影視圈
2小時前