浙江女95後高考失利回鄉開高端民宿 入住率逾90%年賺千萬人民幣︱有片

內地許多學生也視高考成績左右人生，浙江有95後高考失手，欠約30分未能如願入讀第一志願，遺憾地沒讀上電子商務，只能退而求其次讀旅遊管理，卻因此改寫了人生規劃，在家鄉開辦特色民宿晉身出色創業者，民宿預訂要等待半年，年收入達1000萬人民幣（下同）。

欠30分被逼改讀旅遊管理

藍晴霞2014年參加高考，卻因發揮不佳，距離入讀第一志願浙江理工大學的電子商務，僅差約20、30分，只能讀第二志願浙大城市學院旅遊管理。

在家人支持鼓勵下，藍晴霞很快平伏心情，投入到文旅新跑道。至大二時，藍晴霞到莫干山學習鄉村文旅，觸動她開辦特式民宿念頭，回校時申請學生創業貸、民宿專項貸，集得200多萬資金。



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藍晴霞透露，在啟動創業前，為讓父母明白她的想法，先花了半年帶二人走訪各地特色民宿，證明市場有很大潛力。

獲得父母支持和籌集到資金後，藍晴霞花了10個月施工，將民宿設計變為現實，她和父母為了施工，搬到閒置雜物廠房暫住，擅長園藝的父親包攬庭院景觀設計，母親負責後勤採購，藍晴霞依託旅遊管理專業知識，統籌規劃、對接客源、布局線上宣傳。

16秒短片爆紅網絡

2017年7月，藍晴霞走高端路線的「阿忠的家」，在湖州市安吉橫山塢村老家開業。



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民宿首兩年，便獲攜程評分4.9，淡季入住率45%，旺季入住率100%，年平均入住率70%的不俗成績。

2020年，藍晴霞敏銳地感覺到短片潮流，每日拍攝民宿日常在網上推廣，其中1條漫山梨花層層盛放，小院裏薩摩耶慢悠悠踱步的16秒短片成功爆出，獲500多萬播放量，直接帶來百萬訂單，令阿忠的家成為網紅民宿，入住率常年穩定在90%以上，訂單直接排到半年之後。

擅長為旅客提供情緒價值，發掘鄉村樂趣的藍晴霞，除了「阿忠的家」外，年前又接手「小癮青山集」渡假村，短短半個月，通過直播間賣出了2400多間客房，3個月後，單月客房營業額達7位數，成為鄉村度假新地標。如今兩家民宿40餘間客房，全年營收近千萬，僅去年八月單月營收就達到150萬。