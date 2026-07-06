台籍日裔媒體人矢板明夫 台中被兜錘窩面濺血

日本媒體人矢板明夫今日(6日）在台中出席演講後，遭神秘男子尾隨，爆粗辱罵並一拳打中臉部，施襲者迅即逃去，矢板明夫面部受傷流血。台中警局表示已設專案組追緝疑兇。

遭1.8米男子尾隨

綜合台媒報道，矢板明夫今早應邀到台中為春雨文教基金會演講，活動結束後，他準備離開酒店時，遭一名高約180厘米、戴帽穿黑衣男子尾隨。

閉路電視拍到的在逃疑兇。

黑衣男突然逼近矢板明夫，大罵三字經，之後突揮出一拳重重打中矢板明夫臉部，然後逃去。矢板明夫被打至滿嘴鮮血，送醫救治。

台中第六警分局指，翻查閉路電視後已鎖定疑犯，目前全力追捕中。

矢板明夫53歲，出身遺華日僑家庭，於天津出生成長，15歲移民回日本。投身媒體後，矢板明夫曾駐北京10年，之後派駐台灣。2024年入籍台灣。