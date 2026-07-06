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台籍日裔媒體人矢板明夫被兜錘窩面濺血 港男在台中機場落網

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更新時間：16:51 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:51 2026-07-06 HKT

日本媒體人矢板明夫今日(6日）在台中出席演講後，遭神秘男子尾隨，爆粗辱罵並一拳打中臉部，施襲者迅即逃去，矢板明夫面部受傷流血。一名廖姓香港男子涉案，擬搭機逃往釜山時在機場被捕。

遭1.8米男子尾隨

綜合台媒報道，矢板明夫今早應邀到台中為春雨文教基金會演講，活動結束後，在準備離開酒店時，遭一名高約180厘米、戴帽穿黑衣男子尾隨。

黑衣男突然逼近矢板明夫，大罵三字經，之後突揮出一拳重重打中矢板明夫臉部，然後逃去。矢板明夫被打至滿嘴鮮血，送醫救治。

閉路電視拍到的在逃疑兇。
閉路電視拍到的在逃疑兇。

調閱周邊監視器後，迅速鎖定33歲廖姓香港男子有重大嫌疑，並掌握他犯案後前往台中國際機場疑似想逃，隨即取得拘票趕赴機場。

警方趕抵機場後，發現廖男已換上白色上衣坐在候機室，機票目的地為南韓釜山。警員當場上前攔截，於下午近4時將他逮捕。據了解，廖男面對警方詢問時，多次辯稱自己是「認錯人」，是否另有犯案動機仍有待進一步調查。

53歲的矢板明夫出身遺華日僑家庭，於天津出生成長，15歲移民回日本。投身媒體後，矢板明夫曾駐北京10年，之後派駐台灣。2024年入籍台灣。

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