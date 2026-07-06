末世妖象︱河北張家口現恐怖烏雲 目擊者：感覺會被吃掉︱有片

河北張家口4日傍晚，天空出現異象，大片烏黑雲層，狀如海浪，張牙舞爪似壓向地面，目擊者紛紛驚呼，稱烏雲猙獰恐怖，令現場仿如末世，「感覺自己會被吃掉」。

強對流天氣生弧狀雲

網上瘋傳的現場影片顯示，在張家口一片草原，一群遊客拍攝到天空出現如翻滾波浪的大片黑雲，原本晴天的空中，迅速被如同大片的黑色布幕覆蓋，雲層低垂厚重、邊緣整齊。

影片所見，烏黑雲層推進時伴有狂風，但部份區域有金光自雲中縫隙透出，明暗對比強烈，感覺超現實。

目擊者被此氣象奇觀震攝，紛紛驚呼，有人稱是妖雲降臨，有人詢問是否龍捲風。

據當地氣象部門指，事發時張家口已發出雷電黃色預警，提示將出現雷陣雨、短時強降雨、雷暴大風甚至冰雹。

而黑雲過境約半小時後降下雷雨，雨勢急促，降水後天空部分區域出現火燒雲、雲海景觀。

氣象部門解釋，該烏雲是強對流天氣中典型的弧狀雲（灘雲）結構，預示著短時強降雨、雷暴大風等天氣即將到來。

弧狀雲，通常依附於母雲，並預示雷雨天氣。該雲層多形成於冷風前緣，冷空氣推動暖濕空氣抬升凝結，常分佈於雷暴雲前端或獨立存在，伴隨現象包括風力突變，雷雨大風等。