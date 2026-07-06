髮網菌︱廣州女梳化長出黑色小刷子 網民：終明白廣東老人為何愛紅木家具

廣州有女網民近日發現梳化（沙發）底生出大小不一的黑色小刷子，引起關注。經專家辨識小刷子原來是「髮網菌」（黏菌），成熟後會噴出孢子，會對人造成過敏，影響健康。有網民笑稱，終於明白廣東老一輩為何鍾情紅木等實木家具。

會噴出孢子刺激呼吸道

《羊城晚報》報道，網民肉肉小姐近日表示，「有一天突然發現梳化底部，出現了幾個黑黑的小點，一開始沒在意，以為是髒了，結果過兩天變大了，湊近一看發現像黑色小刷子，附近還有一些黑色粉末」，才驚覺情況不對。

廣州有女子發現家中梳化長出廣州女梳化長出髮網菌。羊城晚報

廣州有女子發現家中梳化長出廣州女梳化長出髮網菌。羊城晚報

「肉肉」將照片發到網上求助，經專家辨識，指黑色小刷子其實是為髮網菌（Stemonitis）。資料指，為髮網菌偏好在高溫、潮濕及腐朽的木材表面生長，近期廣東持續高溫及降雨，室內濕度居高不下，若家具木框受潮腐壞，便容易成為黏菌繁殖環境。當孢子大量釋放到空氣中時，可能對呼吸道造成刺激，過敏體質或免疫力較差者更需留意。

「肉肉」指，考慮到健康和衛生問題，決定把已長出菌的梳化丟棄。

有網民指，終於明白廣東老一輩為何偏愛紅木家具，原因是實木耐潮，且沒有填充物，不易滋生黴菌。