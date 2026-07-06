過度醫療︱陝西心梗翁遭一次拔光全口牙吸乾存款 口腔醫院遭頂格處罰

陝西一名63歲、體內裝有4個心臟支架的男子，去年9月被當地一間口腔醫院以「免費檢查」為名，半強迫地拉進門診。隨後，門診醫生竟然不顧他當時只有一顆牙齒疼痛，強行將他全口12顆牙齒全部拔光，更將他戶口內的所有存款1.88萬元人民幣全部刷清，最後只留下30元給他當車費，並任由他滿嘴鮮血、狼狽地離開醫院。事件引起當地衛健局等部門關注，指涉事口腔醫院過度診療、誤導消費者等，會頂格處罰及對責任人追責。

患者裝有4個心臟支架

大風新聞報道，患者老李有冠心病、心梗、高血壓、糖尿病、腎炎等疾病，搭了4個心臟支架。去年9月，被寶雞大團圓口腔醫院派車拉走「免費檢查」。

在醫院內，老李看見「上午種牙下午吃肉」、「無痛種牙」、「牙齒大團圓，活過100歲」等宣傳，且在醫生建議下，將全口剩餘的12隻牙齒一次過剝清，改做種牙10顆。



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老李的手機被工作人員收走，掃臉刷光他的銀行卡、支付寶、微信裡18800元，還被逼簽下6200元的欠條。

老李手術完成後才獲發還手機，通知兒子小李，小李趕到醫院時，「大門緊鎖，染血的紙屑散落一地，我爸孤零零地坐在輸液室，牙全沒了，嘴裡咬著紗布，滿嘴是血。」

右邊牙關無法咬合

老李術後至今，右邊無法咬合，至今回院調試13次仍未調好，面部與左臂持續疼痛麻木。

小李認為事件涉及過度醫療，多次向院方投訴，大團圓口腔張姓負責人回應，醫師已依老李身體數據會診並判定可拔全口牙，「診療過程不存在問題。」

事件在媒體曝光後，7月5日，寶雞市渭濱區衛健局、市場監管局回應，他們對該報導高度重視，經專家論證，寶雞大團圓口腔醫院存在過度診療、病曆書寫不規範、發佈虛假廣告、欺騙誤導消費者等行為。寶雞渭濱區衛健局聯合市監局，全面調查處置大團圓口腔醫院一事，嚴肅約談負責人，下發限期整改通知書，將頂格行政處罰，對相關責任人依法依規嚴肅追責。