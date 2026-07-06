「拳你好」︱深圳衛健委控煙用圖被挑剔 網編反駁隊上身被圍攻
更新時間：10:57 2026-07-06 HKT
發佈時間：10:57 2026-07-06 HKT
發佈時間：10:57 2026-07-06 HKT
深圳衛健委與網民鬧大交。有網民就一篇反吸煙科普帖的配圖提出質疑，指煙民男多女少，圖片卻不必要地出現女性，結果被深圳衛健委網編在評論區留下「拳你好」這網梗反駁，觸發網民圍攻。
指控圖片「重女輕男」
深圳衛健委7月3日發布「抽煙使人衰老」的反吸煙科普文，但被網民質疑指，深圳男性的吸煙率約30%，但女性吸煙率只有1%，但文章配圖卻出現女性，認為是與現實比例不符，甚至有對女性污名化之嫌。
留言引起網民大爭論，各自提出數據與觀點，支持者認為選用女性作配圖，是為了吸眼球，對女性不公。
另一方網民則指，男性吸煙率將近30%，女性約1%，兩項資料平均下來，整體數值是17.4%。統計公式演算法合規，合乎人群整體均值，認為放大性別爭議失焦。
深圳衛健委刪評圖降溫
不過，深圳衛健委的網編卻反駁隊上身，在評論區留下「拳你好」這內地網絡潮語，卻令事件急速升溫。
所謂「拳你好」，源自「女拳」之意，是形容極端或偏激的女權主義者，「拳你好」常被用作反諷刻意挑起性別議題者。
大量網民批評深圳衛健委網編，認為其留言不當，「深圳是出了名的表演型市格哦」、「依舊逆我者皆打拳」、「又要抽又不讓說，覺得抽煙挨罵就不要抽」、「女營運做了幾個科普選題出圈了就換點子是吧」、「堂下何人竟敢狀告本官」、「深圳是廣東省的吧，感覺挺正常的在重男輕女方面」。
網民批評，起初挑剔配圖「重女輕男」雖然不成立，但深圳衛健委網編卻輕佻地用網絡潮語反駁，卻是不恰當使用公權力，將嚴重科普爭議變成網上罵戰。
事件發酵後，深圳衛健委已將惹起爭議的評論刪去，但話題熱度持續，成為微博熱搜。
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