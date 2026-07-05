Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲

即時中國
更新時間：22:03 2026-07-05 HKT
發佈時間：22:03 2026-07-05 HKT

今年6月28日，一對來自江蘇蘇州的母子在新疆昌吉州呼圖壁縣S101省道雀爾溝段不幸被山洪泥石流捲走。直至今日（5日）傍晚，失聯婦人的閨蜜劉女士向媒體證實，搜救人員已尋獲兩人的遺體。

劉女士透露，今日下午5時許，搜救隊伍先於事發路段下游的水庫中尋獲母親的遺體；約20分鐘後，剛過生日的11歲兒子遺體亦相繼被尋獲。

兩遺體發現相差約20分鐘

車輛被沙泥沖落洩洪溝。紅星新聞
車輛被沙泥沖落洩洪溝。紅星新聞
當日先落車的母子不幸被洪水捲走。紅星新目
當日先落車的母子不幸被洪水捲走。紅星新目
搜救人員發現一條破爛牛仔褲。紅星新聞
搜救人員發現一條破爛牛仔褲。紅星新聞

悲劇發生當日下午，來自江蘇蘇州的王先生駕駛私家車，載同妻子及十一歲的兒子沿被譽為「網紅公路」的新疆S101省道進行自駕遊。當車輛行駛至呼圖壁縣雀爾溝鎮境內時，當地突降暴雨並引發山洪。王先生駕車駛入一處漫水路段時，車輛因路面濕滑而失控打滑，隨即被洶湧的泥水推向路旁深達十多米的洩洪溝。

據悉，車輛被洪水沖至公路邊緣後，妻兒先開門下車，王先生則留在駕駛席設法穩住車身。然而，當王先生隨後下車時，其妻兒已不知所終。

現場後方一名吊車司機目擊慘劇發生的全過程。他表示，男童在下車後瞬間被急流沖走，母親見狀隨即上前施救，惟同樣不幸被捲入洪流。由於當時有前方車輛阻擋，旁人根本無法及時施救，最終釀成無法挽回的悲劇。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
12小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
9小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
2小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
11小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
5小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？｜Juicy叮
列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
影視圈
3小時前
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
生活百科
12小時前