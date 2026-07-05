新疆自駕遊︱一家三口遇山洪 母子落車遭捲走失蹤8天遺體尋獲

今年6月28日，一對來自江蘇蘇州的母子在新疆昌吉州呼圖壁縣S101省道雀爾溝段不幸被山洪泥石流捲走。直至今日（5日）傍晚，失聯婦人的閨蜜劉女士向媒體證實，搜救人員已尋獲兩人的遺體。

劉女士透露，今日下午5時許，搜救隊伍先於事發路段下游的水庫中尋獲母親的遺體；約20分鐘後，剛過生日的11歲兒子遺體亦相繼被尋獲。

兩遺體發現相差約20分鐘

車輛被沙泥沖落洩洪溝。紅星新聞

當日先落車的母子不幸被洪水捲走。紅星新目

搜救人員發現一條破爛牛仔褲。紅星新聞

悲劇發生當日下午，來自江蘇蘇州的王先生駕駛私家車，載同妻子及十一歲的兒子沿被譽為「網紅公路」的新疆S101省道進行自駕遊。當車輛行駛至呼圖壁縣雀爾溝鎮境內時，當地突降暴雨並引發山洪。王先生駕車駛入一處漫水路段時，車輛因路面濕滑而失控打滑，隨即被洶湧的泥水推向路旁深達十多米的洩洪溝。

據悉，車輛被洪水沖至公路邊緣後，妻兒先開門下車，王先生則留在駕駛席設法穩住車身。然而，當王先生隨後下車時，其妻兒已不知所終。

現場後方一名吊車司機目擊慘劇發生的全過程。他表示，男童在下車後瞬間被急流沖走，母親見狀隨即上前施救，惟同樣不幸被捲入洪流。由於當時有前方車輛阻擋，旁人根本無法及時施救，最終釀成無法挽回的悲劇。