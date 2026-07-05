中國軍事｜「四川艦」預計年底入列 完成電磁彈射及阻攔索安裝｜有片

中國海軍「無人機航母」距離正式列裝已進入最後倒數！央視新聞今日（5日）高調披露，中國自主研製的新一代076型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」，在繼2024年底下水及2025年完成首航試驗後，其最新工程進度迎來關鍵突破：目前該艦的全縱通飛行甲板已完成標線劃線，電磁彈射系統已就位，且降落阻攔索亦已全數安裝完畢。



軍事專家指出，這是四川艦甲板劃線後的首度公開亮相，種種迹象預示其各項核心艦載機起降測試已接近尾聲，新艦極有可能在今年底或明年初正式入列服役，成為全球首艘配備電磁彈射系統的「準航母」。

可「下餃子式」彈射大型無人機群

四川艦滿載排水量達4萬餘噸，在設計上打破了傳統兩棲攻擊艦長期依賴「垂直或短距起降」戰機的限制。四川艦開創全球先河，首次將以往僅配備於「超級航母」的電磁彈射和阻攔技術移植到兩棲艦艇上。

相關新聞：遼寧艦編隊完成遠海實訓 日本艦機曾多次近距離滋擾︱有片

大陸軍事專家張軍社向央視解讀，該電磁軌道能彈射30噸級的殲-35隱身戰鬥機、空警-600固定翼預警機，更重要的是能讓「攻擊-11」等隱身無人戰鬥機像「下餃子般」連續彈射，利用「無人機蜂群戰術」完成遠海對地、對海等多元作戰任務，極大地提升了海空制空權與立體登陸的火力支援。

攜手「福建艦」開創遠海戰力

外觀上，四川艦最引人注目的特徵是採用了獨特的「雙艦島」式上層建築。前後兩個艦島各司其職：前艦島專注於航行指揮與編隊協同；後艦島則專門負責航空管制，對大型無人機、直升機及友艦戰機進行高效指揮调度，避免空中混亂。

此前，全球首艘採用常規動力電磁彈射技術的「福建艦」航空母艦已於2025年11月5日正式入列。軍事專家預計，未來「四川艦」入列後，除了可擔任兩棲登陸編隊的指揮中樞外，更可與055型萬噸「大驅」及福建艦等組成航母特混編隊，在南海及台海等熱點水域協同作戰，將人民海軍的遠海作戰能力推向全新高度，進入三航母時代。