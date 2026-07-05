明代鎏金觀音菩薩像驚現「TCL廣告」？ 國家一級文物首度進京巡展出事

國家級國寶文物竟然驚現現代家電品牌廣告？正在北京中國工藝美術館展出的「青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」近日引發全網高度關注。



有細心的觀展市民在欣賞核心展品、國家一級文物「明永樂款鎏金銅觀音菩薩像」時，赫然發現從特定的仰視角度看去，觀音像的裙擺及腳踝區域，竟然清晰浮現出「TCL」品牌字樣及「9月28日」等現代報紙印刷廣告字樣。畫面一出隨即令輿論嘩然。



中國工藝美術館今日（5日）緊急回應，證實已拍照取證，因該館無權擅開展櫃，已急召文物出借單位青海省博物館派專業人員到京進行緊急處置。

青海省博物館「鎮館之寶」

據了解，涉事的「永樂款鎏金銅觀音菩薩像」通高1.46米，是明代永樂年間朝廷御賜青海瞿曇寺的皇家造像，蓮座鐫刻有漢、藏、梵三體「大明永樂年施」款識。這尊佛像是國內現存體量最大的永樂宮廷鎏金銅菩薩造像，亦是青海省博物館的「鎮館之寶」，屬國家一級文物。是次展覽是這尊國寶首次進京巡展，原本展期至8月31日。

明代鎏金觀音菩薩像上現TCL廣告字樣。

明代鎏金觀音菩薩像，是國家一級文物。

明代鎏金觀音菩薩像上現TCL廣告字樣。

「青海絲路文物與瞿曇寺壁畫藝術展」宣傳海報。

疑因報紙油墨黏附

然而，近日有觀眾在現場仰觀造像時，意外發現觀音裙擺的鎏金表面，隱約浮現出類似報紙印刷的反光字樣，細看之下竟是現代知名家電品牌「TCL」及「9月28日」等廣告字眼，質疑國寶在保管或運輸包裝過程中遭到不當對待，導致報紙油墨因化學反應或高溫「熱轉印」黏附在國寶表面。

青海博物館急派專家赴京

《瀟湘晨報》今日引述中國工藝美術館發言人表示，館方核實後已實地拍照取證，確實能透過展櫃玻璃看到「TCL」相關文字。不過，館方澄清本次展覽由青海省博物館主導承辦，北京展館僅提供場地，展櫃開啟、文物近距離查驗與清理的權限均歸屬青海文博專業人員，展館工作人員無法自行開櫃處理。

館方強調，單位領導高度重視此問題，已將取證照片同步反饋予青海省博物館，後續將由青海方面派出具備特定操作權限的專家赴京對接處理。青海省博物館工作人員亦證實該造像是該館正規調撥外展的一級文物，但對於為何會印上現代廣告字樣，則表示目前原因尚待釐清。