建黨105周年︱新華社評論員文章 「中共的領導必須是全面的、系統的、整體的」

上周三（1日）的中國共產黨成立105周年大會上，總書記習近平發表講話稱，鬥爭與反腐是當中重點，他強調，必須清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，以自我革命精神完善自己；面對敵人，無論對方如何強大，也要毫不畏縮。同時提出，全黨要時刻準備經受「風高浪急甚至驚濤駭浪」的重大考驗，新華社今日（5日）發表評論文章強調，中共的領導必須是全面的、系統的、整體的。



文章寫道，習近平強調，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，是中國特色社會主義制度的最大優勢，是黨和國家的根本所在、命脈所在，是全國各族人民的利益所系、命運所繫。



文章稱，黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。黨的領導必須是全面的、系統的、整體的，必須體現到經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態文明建設和國防軍隊、祖國統一、外交工作、黨的建設等各方面。



文章寫道，事在四方，要在中央。堅持黨的領導，首先是堅持黨中央權威和集中統一領導。新征程上，必須堅定擁護「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，把黨的領導落實到黨和國家事業各領域各方面各環節，確保全黨在思想上、政治上、行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致，確保中國社會主義現代化建設正確方向，確保擁有團結奮鬥的強大政治凝聚力、發展自信心，彙聚起齊心協力推進強國建設、民族復興偉業的磅礡力量。

