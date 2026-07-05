冷氣藏蝠｜浙男洗冷氣機驚揭內藏十多隻蝙蝠及大量糞便 專家教4招防老鼠壁虎入侵｜有片

開冷氣若聞到異味，切勿掉以輕心，裡面隨時藏有驚人「訪客」！浙江嘉興一名冷氣維修師傅上門清洗空調時，拆開室內機蓋板後赫然發現內部藏有十多隻蝙蝠擠成一團，同時有大量蝙蝠糞便掉落，場面嚇人。事件曝光後隨即引發網民熱議，專家亦藉此提醒市民，冷氣室內機與室外管道連接的牆洞若未封妥，極易成為蝙蝠、老鼠及壁虎的藏身之所，恐成家居衞生與傳播病毒的隱患。

開冷氣飄異味預約清洗揭發

綜合內媒報道，涉事的冷氣清洗師傅何先生於7月3日前往客戶家中提供服務。住戶表示，該房間因長時間無人居住，近期重新啟用時，僅察覺到冷氣機運作時不斷飄出怪異臭味，於是預約清洗服務，未料竟揭開一幕家居噩夢。

何師傅透露，當他拆開冷氣機蓋板時，看到內部有黑漆漆的物體在蠕動。他起初還以為是老鼠，但細看之下才驚覺是一大窩黑壓壓的蝙蝠。他隨即打開房間窗戶將蝙蝠驅離，並對冷氣機內部遺留的大量蝙蝠糞便進行了徹底的消毒與清理。他推測，這些蝙蝠是經由冷氣機連接管通往室外的牆壁孔洞鑽入機身內，並將其當成安樂窩。

專家有話說

大批網民在評論區紛紛表示大開眼界，不少人亦分享類似的驚悚經歷，指除了蝙蝠外，壁虎、老鼠及蟑螂等亦經常在冷氣機內「安家」。

專家指出，冷氣機連接管出牆後的孔洞若有縫隙，便會成為小動物進入室內的「快速通道」，並提醒使用冷氣機時，應該注意以下幾點：