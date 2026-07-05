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陝西9歲女童讚單車靚摸一下 遭同𨋢惡婦掌摑至臉腫

即時中國
更新時間：15:30 2026-07-05 HKT
發佈時間：15:14 2026-07-05 HKT

只因隨口一句讚賞，竟然招來無情的暴力對待！陝西省渭南市近日發生一宗令人髮指的「未成年人升降機內被掌摑」事件。一名年僅9歲的女童在屋苑升降機內，因看見同梯一名女子的單車十分精緻，隨口誇讚了一句「好漂亮」並伸手觸碰了一下單車手把。豈料該名女子竟突然情緒失控，手持鑰匙當場狠狠掌摑女童。女童回家後因害怕不敢聲張，直至家長發現其面部紅腫，追問下查看閉路電視才揭發事件。當地警方今日（5日）發表最新通報，證實接報後已第一時間立案調查，目前案件已依法處理。

女車主執鎖匙突摑女童

據陝西渭南臨渭公安今日發布的警情通報，事發於屋苑電梯內。受害女童的小姨張女士透露，當時外甥女在樓下玩耍後搭𨋢（升降機）回家。𨋢內，女童注意到一名女子推着一部單車，便天真無邪地隨口讚了一句「好漂亮」，並順手摸了單車手把一下。

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當地警方已立案處理。
當地警方已立案處理。

沒想到，該名女子竟當場暴怒。手中拿着鑰匙的她，竟順勢發狂用力掌摑女童的臉部，隨後離去。女童受驚過度，回家後瑟縮一旁不敢向家人提起，直至家長發現其臉部明顯紅腫，幾經詢問下取得升降機監控錄像（CCTV），驚見施暴畫面後憤而報警。

家屬痛斥：孩子心理創傷誰承擔？

張女士無奈表示，家屬報警後，對方起初不肯露面，僅由丈夫帶孩子前往醫院進行身體檢查。張女士極為憤慨地表示：「身體檢查雖然做完了，但她才9歲，這對她造成的心理創傷，究竟誰去承擔？」

臨渭公安今日通報指出，警方接報後高度重視，已第一時間立案調查。目前案件已依法規處理完畢。由於案件涉及未成年人隱私，具體處理細節依法不予公開。警方同時呼籲公眾不造謠、不傳謠，避免對受害人及家屬造成二次傷害。
 

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