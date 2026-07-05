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牧原集團︱入職培訓要「像豬一樣奉獻」 網民質疑公然PUA

即時中國
更新時間：17:10 2026-07-05 HKT
發佈時間：17:10 2026-07-05 HKT

中國養豬龍頭牧原集團的職工培訓引起外界關注。有網民介紹牧原的培訓文章，當中大篇《拜豬文》，出現「願意像豬一樣坦然地奉獻出我們的一切」內容，被網民質疑是公然PUA（精神操控）員工，要求員工無條件犧牲。牧原否認相關內容是讓員工無償地奉獻、燃燒自己。

官方：沒有刻意洗腦

據《南方都市報》指，近日有網民發帖，展示了牧原的培訓員工資料，當中企業文化的素材中，有一篇《拜豬文》，內容出現「豬的精神就是牧原人精神的寫照」、「我們也願意像豬一樣，坦然地奉獻出我們的一切」等。

網民批評，《拜豬文》的內容是要求員工學豬一樣，無條件奉獻，企圖精神操控打工人，「奉獻精神需雙向奔赴，單向感恩易成職場枷鎖！」、「敬業精神可以昇華，如此類比略顯荒誕」、「當時覺得企業文化與我不太適配，沒去」、「我就說它不漲停是有原因了，原來如此」、「職場PUA新套路：神化動物打工」、「妥妥的pua..」、「以豬為師，學敬業奉獻精神」、「這些員工都是傻子吧」。

紅星新聞報道指，牧原股份回應稱，公司深耕於生豬產業，《拜豬文》是創始團隊2012年所寫，是20年養豬的實踐與感悟，培訓中主要是為了引導員工敬畏生命、尊重事業、創造價值，服務社會。沒有刻意洗腦、PUA、要求員工無底線奉獻犧牲的導向。

公開資料，牧原創立於1992年，2014年在深圳證券交易所上市，2026年在香港交易所上市。現已形成集飼料加工、生豬育種、生豬養殖、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈。

 

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