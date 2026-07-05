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神舟二十三號︱港產太空人黎家盈完成出艙安裝天韻相機 與兩太空人齊品嚐焗蛋糕︱有片

即時中國
更新時間：13:20 2026-07-05 HKT
發佈時間：13:17 2026-07-05 HKT

首位「港產航天員」黎家盈日前在中國太空站，與神舟二十三號兩名航天員朱楊柱、張志遠緊密協作，順利完成組裝、測試及出艙安裝「天韻相機」的太空任務。

該款由香港科技大學牽頭研製的尖端儀器，不僅是首項成功登上中國太空站的香港科學載荷，更是全球首款「輕小型、高分辨率」二氧化碳與甲烷點源協同探測儀，能從太空精準測量溫室氣體，為全球綠色減碳提供強大的科研數據支持。

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與隊友太空「烤蛋糕」

在上周的任務中，黎家盈等三名航天員與地面科研人員通力合作，克服失重環境挑戰，完成繁複的相機組裝並穩妥安裝於艙外。

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除緊張的科研任務，黎家盈在太空站的日常生活亦趣味十足，繼上次在太空站成功「烤南瓜」引發全港熱議後，她今次再度大展廚藝，與隊友朱楊柱、張志遠一同在太空「烤蛋糕」品嚐，慶祝任務圓滿成功。

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