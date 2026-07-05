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北上注意︱深圳粵菜店簸箕魚冒出多條活蛆 食客吃完才見到超崩潰︱有片

即時中國
更新時間：12:10 2026-07-05 HKT
發佈時間：12:06 2026-07-05 HKT

深圳有網民投訴，日前在龍崗一間粵菜店吃其招牌菜簸箕魚，在進食後才發現簸箕有活蛆蟲爬出，部份甚至爬上餐具上，「這麼多蛆後廚不敢想有多髒」，事後店方免去全單再賠償300元人民幣。

事主：不敢想後廚有多髒

網民「小番茄生長日記」7月2日在社交平台發帖，指早前在龍崗「得食粵菜·簸箕菜開創者」餐廳就餐時吃出活蛆。

事主向內媒表示，事發於6月13日，她和朋友到該門店，選用了312元的「食過翻尋味」粵菜4人餐，當中包括該食店的招牌菜簸箕魚，但當人人吃完一塊後，卻發現簸箕魚中有東西蠕動，細看發現是多條蛆蟲，部份在食材上，部份爬到餐具上，令人看著感到毛骨悚然。

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事主崩潰稱，吃完才發現也不知有沒有吞進肚裡，感到好噁心，「這麼多蛆不敢想後廚有多髒」。

報道指，涉事食店工作人員稱對事件不知情，要核實後回覆，但至發稿仍未有回應。涉事網民3日透露，已獲退回全餐費用，另加補償300元，店內已開啟全面排查。

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網民留言指，「洗過碗摁知道，簸箕是360度全衛生死角，幾乎不可能洗乾淨」、「外面的蒸包子的籠子是不是也很髒，看著黏糊糊的」、「好噁心，只賠300元太少了」、「我的媽，這真得陪你們精神損失費了」。

 

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