學歷跳板？︱內地生湧港報讀副學士年增20% 專家指未能升大學如白讀

內地不少高考生成績不如理想後，改到香港報讀副學士，過去兩年內地生來港讀副學士年均增長20%，去年達8200人。有機構推出申請副學士及其升學規劃「一條龍」服務，收費達10萬人民幣。有專家提醒，如未能在港升讀大學，香港副學士學歷不被內地承認，則只能當作高中畢業。

去年8200人來港讀副學士

據《中國新聞周刊》引述內地教育機構新東方表示，最近兩年申請香港副學士的內地學生年均增長約20%，去年人數達8200人。過去來港讀副學士的內地生主要來自廣東、福建等沿海地區，現在甚至北方也有學生來港。

來港讀副學士是內地社交平台的熱門話題。

報道指，香港的副學士這種源於歐洲的過渡學歷，目前在內地考生眼中，變成最終升讀「港八大」的學歷跳板，但由副學士到取得本科學位，花費要100萬人民幣，切勿誤解成「低分直通名校」。

廣東考生柳慧，高考離本科線差幾分，又不接受讀專科，而香港副學士申請不需語言成績，高考前可先以高中平時成績獲有條件錄取，出分後達標即換正式錄取，流程最快不到一周。

留學機構向她介紹，高考300多分也有機會申請，畢業後可再申請「港八大」本科，直接銜接大三。若留在內地「專升本」，至少要五年才能畢業，且畢業證會留下專科「烙印」。

「陪跑」服務費用可達¥30萬

去年9月入讀香港都會大學李嘉誠專業進修學院副學士的張敏指，如未能在兩年內爭取好成績讀本科，內地生在副學士畢業後，無法獲得大陸教育部留學服務中心學歷認證，副學士就是「斷頭學歷」。

針對內地生需要，有機構推出「陪跑」服務全餐，提供申請副學士、在讀輔導和升本科規劃服務，費用約10萬至30萬人民幣。

華南師範大學特聘副研究員常甜提醒，內地生副學士如未能升讀本科，回流內地可能只被視為只有高中學歷，考公、考編、國企網申的環節，會直接被系統攔截。