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世界盃2026｜胡錫進籲中國男足向佛得角看齊 再圓世盃決賽周夢

即時中國
更新時間：19:17 2026-07-04 HKT
發佈時間：19:17 2026-07-04 HKT

北京《環球時報》前總編輯胡錫進今日(４日)在微博寫道，很多人都不知道在哪裏、甚至沒聽說過國名的佛得角在今年世界盃上大放異彩，向全世界宣告了自己的存在。

他指出，中國生產了世界盃的足球、不同國家球迷揮舞的小旗子和吉祥物，甚至部分隊員的球衣。這些生產讓很多中國人有了工作，掙到了錢，改善了生活。但「人活著不光是為了填飽肚子，還需要快樂，需要滿滿的情緒價值」。

胡錫進稱，中國如今非常強大，但偏偏就是足球不行，直言「14億人口的中國，男足要多窩囊有多窩囊」，「把國人憋壞了，快憋出『足球抑鬱症』了」。

他向中國男足喊話：「給我們一張堂堂正正的門票，別讓我們總是做場外觀眾，在門口兜售小旗子、小零食」，並指誰能幫助中國觀眾掙來世界盃大派對的門票，「就將是國人心目中的時代英雄，是中國輿論場的驕傲和男神們」。

貼文末尾說，「希望中國出一批真正有志、有本事的男兒們，滿足同胞們壓抑多年、反覆被戳傷的強烈心願。」

中國男足曾在2002年首次打進世界盃決賽周，也是迄今唯一一次。

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