情侶親熱半途變態男伸手入窗偷拍 酒店因「疏忽」須承擔20%補充賠償

情侶開房親熱必須鎖緊窗戶，否則隨時淪為變態漢的偷拍主角！上海市靜安區人民法院近日公布一宗一審判決書。一名張姓男子與女友入住某酒店一樓房間親熱時，遭到一名尾隨的李姓男子在窗外蹲守偷窺半小時，更將手機伸入窗簾縫隙內偷拍長達10分鐘。張男發現人影後報警，其後以隱私權受侵害為由，將偷拍者及涉事酒店一併告上法庭。法院審理後判決兩被告敗訴，須向張男出具書面道歉，偷拍者李某賠償7,000元人民幣（下同，約7,600港元），而酒店因未盡安全保障義務，須承擔20%的補充賠償責任。

變態男尾隨情侶潛入酒店

據《紅星新聞》引述中國裁判文書網近日公開的判決書，事發於2025年4月16日深夜11時許，張男與女友入住上海某酒店一樓房間，兩人隨後在房內發生親密關係。期間，張男突然聽到窗戶有被人推開的聲音，他走近拉開窗簾查看，驚見窗外竟有一名形跡可疑的男子蹲在窗邊，當場大聲呼喝，該男子隨即倉皇逃跑，張男隨即報警。

公安機關檔案材料揭露了令人髮指的細節。案犯李某供認，當晚他在街上看到張男與女友走入酒店，為滿足其偷窺的變態癖好，竟然一路尾隨。他順着聲音摸到酒店一樓雜物房，翻窗出到室外，發現張男房間雖然亮着燈並拉上紗窗，但玻璃窗並未上鎖。李某在窗外興奮地偷窺了半小時，隨後更掏出手機，伸手將紗窗掀開一條縫隙，把手機塞入房內偷拍了約10分鐘，直至被發現。

法院認定酒店疏於巡查

上海靜安區法院經審理後指出，李某的偷拍行為嚴重侵犯了原告的隱私權，必須承擔主要侵權責任。

至於涉事酒店方面，法院認為，酒店作為公共場所經營者，對顧客負有安全保障義務。然而，李某在案發當晚曾於酒店兩個樓層的多個房間門外進行偷聽等異常行為，酒店卻完全未能及時發現、詢問或制止，顯然未盡到安保職責。

最終，法院判決李某、酒店公司必須向原告張男出具經法院審核的書面道歉聲明；李某須賠償張男精神損害撫慰金及律師費共7,000元，而酒店公司則對該筆賠償款項承擔20%的補充責任，並可在承擔責任後向李某進行追償。