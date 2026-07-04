家居防蟲｜深圳男枕頭發現臭屁蟲卵 AI竟誤判為多肉植物 專家教四招防範荔蝽

人工智能（AI）雖然方便，但盲信隨時「中招」！廣東深圳一名劉先生日前一覺醒來，赫然發現枕巾上長出了一串整齊、圓滾滾的綠色「多肉植物」。他用手機拍照詢問AI，系統竟然好整以暇地答覆稱這是植物「佛珠吊蘭」。然而，劉先生隨手一捏，卻發現手感極為不對勁，隨即將其捏爆，才驚覺這根本不是甚麼植物，而是俗稱「臭屁蟲」的荔蝽蟲卵。嚇得他魂飛魄散，立刻將整條枕巾扔掉。

柔軟衣物帶香氣成頭號目標

據《南國早報》報道，荔蝽（臭屁蟲）成蟲的產卵期長達半年。牠們每次產卵數量極具規律，通常固定為14粒。由於市民晾曬在露台的衣物、毛巾質地柔軟、潮濕度適中，且帶有洗衣粉的淡淡芳香，因此極易吸引荔蝽在上面產卵。

荔蝽俗稱臭屁蟲。 微博

深圳男枕頭發現荔蝽蟲卵。 微博

深圳男枕頭發現荔蝽蟲卵。 微博

專家指出，單純的蟲卵並不會對人體造成傷害，市民若在收衣服時發現蟲卵，切忌用手直接捏爆或碰觸，可用刷子或牙籤將其輕輕刮走，再將衣物徹底清洗即可。

腐蝕性毒液濺入眼恐盲

然而，若遇到活體荔蝽則必須高度戒備。荔蝽在受到驚嚇時會採取防禦措施，分泌並噴射出帶有強烈腐蝕性的臭液。該液體含有組織胺等化學成分，一旦接觸皮膚會引起刺痛、紅腫和劇烈瘙癢；若不慎濺入眼睛，更有引發角膜潰瘍甚至失明的風險，必須即時用大量清水沖洗並盡快就醫。

專家提出「防蟲四招」：