重口味的愛︱河南婦咬老公腳趾4年 成功喚醒植物人丈夫︱有片

河南防水工（防水、防潮與止漏工程的技術工人）趙進前2019年為救小童，由6米高瓦頂墮下，腦部重創成為植物人，2024年，趙在妻子宋美悉心照顧下奇蹟甦醒，至今已開始可以勉強走幾步。近日，宋英表示，趙進前成為植物人後，日日用口咬丈夫腳趾刺激趙，終成功讓他醒過來。

救3歲童致6米高墜下

現年44歲的趙進前，2019年為了救一名3歲孩童，爬上了倉庫頂，期間瓦頂突然崩塌，趙進前將孩子抱入懷中保護，二人一起跌落6米地下，孩童沒有受傷，趙則頭部重創，變成植物人。醫生向趙進前妻子宋美表示，趙醒來的機會「萬分之一也沒有」，能活下已是奇蹟。

宋美不離不棄，辭去教美術的工作，全職照顧趙及兩名孩子。宋美每曰為丈夫清潔身體、按摩、聊天，直至2024年某夜，睡在趙進前床邊的宋美，突然感到有人為她蓋被，睜開眼發現竟是丈夫用手艱難地為她拉被，雙眼終於能微微睜開。



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趙進前奇蹟醒來，雖然不能行動和言語，但對外界刺激有反應，令宋美對丈夫的痊癒重燃希望。

現聽懂人聲能抬手回應

近日，宋美再分享趙進前近況，趙目前已能扶著慢慢步行幾步和復康運動，也能對妻兒作有限度互動，例如聽懂人聲，抬手回應。

對於趙進前能奇蹟醒來，而且情況不斷改善，宋美表示或與其不斷咬丈夫腳趾有關。她憶述，趙進前成為植物人後，醫生曾建議她多刺激丈夫的手指腳趾，幫助恢復神經。



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宋美一次偶然咬腳趾時發現丈夫有細微反應，之後，宋美就在趙進前腳上套上食品袋，堅持咬了多年。日復一日的觸覺、語言、感官刺激讓奇蹟一點點發生，打破了醫生「終身癱瘓昏迷」的評估。

網民對於宋美的堅毅紛表佩服和支持，但對咬腳趾不斷提出代用建議，「買個夾子不行嗎？」、「用手掐不行嗎」、「真的是愛的呼喚」、「丈夫救人是位英雄，妻子不離不棄也很了不起」。