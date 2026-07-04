Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

UNIQLO｜中國健身網紅當眾半裸試衫拍片 日本網民炎上怒轟沒教養｜有片

即時中國
更新時間：16:30 2026-07-04 HKT
發佈時間：16:30 2026-07-04 HKT

網紅為博取流量，行徑竟然毫無底線！一名中國健身男網紅日前在日本連鎖服飾品牌UNIQLO（優衣庫）購物時，為了在網絡上炫耀健碩身材，竟無視公共禮儀，未使用試身室，而是直接在店舖商品陳列走廊上，當眾脫下外衣、赤裸上半身試穿新衣，並將過程拍下上傳至「小紅書」分享。

「貼肉」試穿全程拍下

綜合日媒及台灣媒體報道，網上流傳的影片畫面顯示，這名身材壯碩的中國男網紅，在人來人往的UNIQLO商店展櫃旁的走廊，突然毫不避嫌地直接脫掉身上穿的T恤，公然赤裸上半身。隨後，他拿起架上未付款的全新衣物，在沒有穿任何內衣打底的情況下直接套上，並站在鏡子前查看穿著效果。同行友人更在一旁將整個過程拍攝下來。

相關新聞：博流量｜短裙辣妹網紅違泊逆行開啤酒拍片 遭交警傳召開罰單並罰企訓話 | 有片

相關新聞：世界盃2026︱滬球迷穿日本隊戰衣觀賽 官媒批借機攻擊中華民族

該影片隨後被日本網友轉載至社交媒體X平台（前稱Twitter），隨即引爆排山倒海的輿論怒火。截至目前，相關炎上貼文的觀看次數已瘋狂突破1,600萬次。大批日本網民痛斥其行徑「沒禮貌、極度令人震驚」，直言擔心買到被這類「貼肉」試穿過的衣物，以後買新衣回家必須先清洗。更有日網民直接炮轟男事主「缺乏基本教養」。 

事件再次讓網紅「流量文化」成為風口浪尖，不少人抨擊部分網紅為了曝光而不擇手段，破壞公共衞生之餘，更連累其他守規矩的旅客。據悉，涉事網紅因不堪輿論壓力，目前已將原始影片刪除下架，但相關畫面仍在各國平台瘋傳。 

最Hit
鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標
09:39
鍾培生終默認老婆懷孕：佢肯生四個 新婚3個月莊雅婷挺巨肚亮相 以生五子一女為目標
影視圈
2小時前
天文台｜所有風球除下改掛黑球 今日雨勢有時頗大 海有湧浪
社會
10小時前
鍾景輝安息禮拜丨重量級演藝界猛人送別戲劇界泰斗 周潤發劉德華汪明荃到場致哀
16:49
鍾景輝安息禮拜丨重量級演藝界猛人送別戲劇界泰斗 周潤發劉德華汪明荃到場致哀
影視圈
4小時前
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
2小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
8小時前
16強最強戲碼葡萄牙對西班牙。
世界盃2026｜16強最強戲碼葡萄牙對西班牙 一文睇清16強至決賽開波時間及電視直播資料
足球世界
6小時前
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
港女貪輕鬆想入行做保安 過來人踢爆無冷氣常態 加碼揭露「一致命風險」嚇退 網民識貨狂推另一「舒服筍工」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
肥媽2千萬別墅超巨型花園曝光 親自落田採摘有機菜自給自足 曾患重病需服用類固醇治療
影視圈
22小時前
佛得角本屆世界盃表現震驚全球，32強對戰阿根廷雖敗猶榮。路透社
世界盃2026｜阿根廷兩度遭迫和加時始險勝 佛得角駐華大使：感謝中國
即時國際
5小時前
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
02:00
世界盃2026｜美斯轟世盃第20球 佛得角兩度扳平雖敗猶榮 阿根廷加時險勝3:2晉級
足球世界
9小時前