UNIQLO｜中國健身網紅當眾半裸試衫拍片 日本網民炎上怒轟沒教養｜有片

網紅為博取流量，行徑竟然毫無底線！一名中國健身男網紅日前在日本連鎖服飾品牌UNIQLO（優衣庫）購物時，為了在網絡上炫耀健碩身材，竟無視公共禮儀，未使用試身室，而是直接在店舖商品陳列走廊上，當眾脫下外衣、赤裸上半身試穿新衣，並將過程拍下上傳至「小紅書」分享。

「貼肉」試穿全程拍下

綜合日媒及台灣媒體報道，網上流傳的影片畫面顯示，這名身材壯碩的中國男網紅，在人來人往的UNIQLO商店展櫃旁的走廊，突然毫不避嫌地直接脫掉身上穿的T恤，公然赤裸上半身。隨後，他拿起架上未付款的全新衣物，在沒有穿任何內衣打底的情況下直接套上，並站在鏡子前查看穿著效果。同行友人更在一旁將整個過程拍攝下來。

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該影片隨後被日本網友轉載至社交媒體X平台（前稱Twitter），隨即引爆排山倒海的輿論怒火。截至目前，相關炎上貼文的觀看次數已瘋狂突破1,600萬次。大批日本網民痛斥其行徑「沒禮貌、極度令人震驚」，直言擔心買到被這類「貼肉」試穿過的衣物，以後買新衣回家必須先清洗。更有日網民直接炮轟男事主「缺乏基本教養」。

事件再次讓網紅「流量文化」成為風口浪尖，不少人抨擊部分網紅為了曝光而不擇手段，破壞公共衞生之餘，更連累其他守規矩的旅客。據悉，涉事網紅因不堪輿論壓力，目前已將原始影片刪除下架，但相關畫面仍在各國平台瘋傳。