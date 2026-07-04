人體工學椅平替︱「省椅」拯救打工仔屁股爆紅 廣東名物逐個數

上班族及喜歡打機的年輕人，近年對人體工學椅趨之若鶩，覺得能大大提高長時間坐著辦公或遊戲的體驗。近日，廣東網民嚴選出一款廉價膠凳為「省椅」，且在網上人氣不斷上升，被指是昂貴人體工學椅的平替（平價替代品），帶動多款流行於廣東省的生活用品，成為談論話題。

適合各種「癱」式坐姿

據微信公眾號「鳳凰生活報告」文章「廣東人嚴選的『省椅』，拯救多少打工人的屁股？」指，許多打工人也在找尋一款能「久坐不累」的人體工學椅，要求能穩穩住腰部，支撐到後頸，臀部也能坐得舒服。

而廣東人則可以隨隨便便在家中抽出一張膠椅便能滿足上述各大要求。

這款帶靠背，有扶手，顏色張揚，塑料質地的椅子被網民稱作廣東省椅，沒有標榜複雜參數、用料或腰托曲線，但「高度剛好，靠背剛好，扶手剛好，屁股不會陷進去，背也不會懸空。往後一靠，手往扶手上一搭」，便感覺到很舒服。



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文章指，有別於動輒過千元的人體工學椅，廣東省省椅的測評標準是「靠得住，搭得上，癱得下，涼快」，年輕人把它買進宿舍、出租屋，坐完之後發出樸素感慨：「買了張省椅，放宿舍太完美了，這才是真正的人體工程學。」

文章指，廣東省椅受追捧，幾十元有交易外，主要是它不扮高深，完全融入真正生活，「靠著坐，斜著坐，癱著坐，翹腳坐，邊刷手機邊坐，邊等飯邊坐」也讓人無比自在，不用像人體工學椅般要求用家「腰背挺直，膝蓋九十度，雙腳落地」。

便宜、涼快、舒服，令這款膠椅成為年輕人鍾愛的產品，成為「宿舍、出租屋、陽台和小房間」的低成本人體工學椅。

文章又細數其他充滿廣東特色的，曾在網上引起關注的廣東生活名物，包括：

1. 膠凳

不帶靠背、不帶扶手，通常為紅色的小膠凳，它勝在便宜、輕便、能疊、能洗、能搬；

2. 摺枱

平常不起眼摺起放一旁，飯局、茶局、牌局、臨時家庭會議，只要配合膠凳圍上一圈，便可以完美滿足需要；

3. 涼鞋/人字拖

廣東濕熱，雨多，夏天長，回南天一來，地面常濕滑，所以每家人門口，總有幾雙塑料拖鞋、人字拖、洞洞鞋；

4. 不鏽鋼省碟

廣東廚房必備餐具，重量輕、收納容易、便於清潔，打不爛等，成為主婦至愛；

5. 低幣值利是

人民幣10元、5元的廣東紅包，每到過年前便成為網絡話題。