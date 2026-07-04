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山西大命女看日出踩空墮百米懸崖 奇蹟「攝」入離地40米岩縫獲救︱有片

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更新時間：13:14 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:14 2026-07-04 HKT

山西太原古交角子崖7月2日有女子在凌晨登山，準備看日出，期間摸黑夜行意外踩空，跌落高逾百米的懸崖，奇蹟地卡在離地約40米的一處岩縫內獲救。

半天吊呼救始被釣魚漢發現

據極目新聞報道，山西藍天救援隊2日凌晨2點多收到求救，指角子崖有女子跌落幾乎垂直的山崖。事主在跌落五六十米後，被卡在岩縫內動彈不得，位置離地面約40米。

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救援隊與消防趕抵現場，直至清晨6時才將被困女子救出，當時她意識已模糊，身體虛脫，但未見明顯外傷，已送院檢查。

山西藍天救援隊趙隊長表示，從業十六年來，第一次遇到這種情況，既吃驚也為女子感到幸運。

趙隊長指，抵達時第一時間用無人機為受困女子定位，由於崖壁陡峭光滑，沒有合適位置架設救援錨點，救援人員以周邊樹木作為繩索固定支點開展佈繩作業。

救援人員最後沿繩索下降至被困女子所在崖壁位置，為其穿戴好安全裝置後，合力將女子拉回安全地帶，送醫治療。

報道指，女子跌落受困後，致凌晨看見崖下有人釣魚，大聲呼救後，才有人發現代她報警。

 

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