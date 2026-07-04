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深圳灣口岸｜海關半小時內連截8大媽 裙底及嬰兒車起出53隻瀕危活龜

即時中國
更新時間：13:03 2026-07-04 HKT
發佈時間：13:03 2026-07-04 HKT

跨境走私「異寵」集團各顯奇招，竟然利用嬰兒車及裙底作為掩護。深圳灣海關近日連續查獲8名進境旅客，利用人身綁藏、嬰兒車及紙巾包裝袋等方式，藏匿活體龜共53隻。涉案旅客均為女性，利用寬鬆裙擺遮掩企圖蒙混過關。

據海關通報，關員在旅檢大廳監管時，發現一名身穿寬鬆裙子、步伐拘謹的女旅客未向海關申報，隨即攔截查驗，在其腿部發現綁藏活體龜。海關關員在半小時內先後攔截8名衣著相似的女旅客，其中兩人更推著載有嬰兒的嬰兒車。

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經進一步檢查，關員共查獲8名旅客以黑色絲襪包裹、綁藏於大腿、腰部和胸部的活體龜33隻，以及在嬰兒車睡墊夾層和紙巾包裝袋內查獲的活體龜20隻，合計53隻。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，該批活體龜包括三爪箱龜39隻、麗箱龜9隻及卡羅萊納箱龜5隻，均已被列入「瀕危」。

目前，該批活體龜已移交深圳市規劃和自然資源局南山管理局跟進處理。

海關提醒，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其製品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

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