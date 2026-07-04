海南26年前被盜佛像 疑現觀復博物館

中國知名收藏家馬未都創辦的觀復博物館，疑似出現海南被盜佛像。有網民近日發文稱，觀復博物館（北京）展覽的一尊佛像，與海口市五公祠2000年丟失的一尊宋末元初鑄銅佛像相似，並曬出相關圖片。目前國家文物局和公安部已介入調查。觀復博物館對此回應，服從主管部門鑒定結果。

海口市旅遊和文化廣電體育局文物保護與利用科工作人員對《中國新聞周刊》稱，經比照發現「文物的傷口，損壞的部分，（造像的）服飾、動作、表情，基本上是一致的」。中國政法大學教授霍政欣指出，如果證實是被盜文物，博物館應當歸還文物。

中國被盜（丟失）文物信息發布平台顯示，這尊鑄銅佛像於2000年4月30日在海口市瓊山區五公祠被盜。其特徵為高1.3米，空心，重約100公斤，頭頂部有一個洞，右下部有少部分殘斷。

觀復博物館由馬未都創辦並擔任館長，是中國首間私立博物館。觀復博物館前日發聲明稱，2005年，觀復博物館廈門館開館之際，在廈門市合法古玩市場徵集文物展品，購得一件古代銅羅漢像，隨後在北京的觀復博物館展出20年之久，其間沒有接到過任何來自官方或私人關於這件展品的信息。