河南貧苦女高考逆襲699分感動全網 企業自媒體蹭流量困擾全家

母親重病、父親務農，河南寒門女孩韓雅平憑藉自律苦學，高考獲699分（總分750分）優異成績，全省逾130萬考生位列前60，選擇清華大學醫學院……她的勵志故事近日全網爆火，打動無數網友，亦引來不少企業上門聯絡資助，同時提出合影、產品代言要求，更有自媒體將鏡頭架在其家門口直播。持續圍觀讓韓雅平及家人身心俱疲，公開表態謝絕一切探視，網民怒斥自媒體「蹭流量無底線」。

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內地大象新聞報道，突如其來的關注度已成為平頂山郟縣韓雅平一家人的沉重負擔。連日來，各類人員絡繹不絕登門，不少企業聲稱要提供資助，有的放下善款，默默離開；不少企業則同時提出合影或者產品代言的要求；更有自媒體博主直接把鏡頭架在韓雅平家院門口，拍視頻、開直播，將家庭私事曝露在公眾視野中。

網友批無底線蹭熱度

報道稱，從早到晚的接待耗費大量體力，家庭困境被反覆公開圍觀，更讓一家人承受着巨大的精神壓力，受訪顧慮、人情牽絆、外界期待讓他們不堪重負。亂象曝光後，大批網友批評自媒體無底線蹭熱度，消費寒門學子。

面對外界干擾，韓雅平始終心懷感恩，珍惜每一份善意，但也希望擺脫流量裹挾。她表示，未來將依靠勤工儉學完成學業，腳踏實地走好求學路。目前不再接受探視、採訪，希望回歸平靜生活。

報讀清華醫科冀改變命運

據瞭解，韓雅平家庭條件十分清貧，由於母親患有強直性脊柱炎，常年臥牀幾乎喪失了勞動能力，全家的生計僅靠父親務農和打零工來勉強支撐。不過，韓雅平從未懈怠學業，從小到大未上過任何補習班的她，憑藉自學與刻苦鑽研，始終名列前茅。

「吃飯比同學快，多花時間啃錯題，積累到熟練」，韓雅平自稱並非天賦型學子，這些年即使「學到哭也不放棄」。她相信「知識改變命運」，已報清華醫科專業，「要通過學習改變家庭現狀，一定會讓父母過上好日子。」