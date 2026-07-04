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演唱會搶飛︱內地「黃牛黨」外掛大本營曝光 200手機「砌牆」狂賺逾¥1600萬

即時中國
更新時間：00:02 2026-07-04 HKT
發佈時間：00:02 2026-07-04 HKT

每逢熱門演出，門票甫開售即被「秒殺」一空，坊間的「票務公司」卻能公然兜售高價門票。近日，江蘇鎮江市檢察機關通報一宗利用非法「外掛」軟件批量搶購，並倒賣演唱會門票的重大案件。

案情顯示，2024年10月，不少網民反映江蘇南京某場熱門演唱會的門票極難搶購，部分歌迷最終被迫以原價數倍的價格向「黃牛」購買。警方隨即展開調查，鎖定了一名李姓嫌疑人。

「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖
「黃牛黨」集團利用外掛買清演唱會門票。央視截圖

毫秒自動下單

李某曾為軟件研發人員，製作過一款用作搶購限量版運動鞋的「外掛」軟件以從中牟利。其後，李某將該軟件進行升級，開發成專門搶購演唱會門票的工具。該軟件能直接繞過官方票務平台的演出詳情頁面，直接跳轉至支付界面，實現毫秒級的自動下單。

為了擴大搶票規模，李某購置了200多部智能手機搭建成「手機牆」，在門票開售的瞬間，批量發送高頻搶票指令。此外，李某更在全國發展多級代理，透過各類黃牛票務群組收集歌迷的購票訂單，進行層層接單與利潤分成，加價倒賣門票，從而構建起一張覆蓋全國的倒賣演出門票犯罪網絡。

轉售逾6萬多張門票

經司法機關審理查明，在2023年5月至2024年12月期間，李某及其犯罪團夥利用該款搶票軟件，在各大票務平台上累計搶購演唱會門票達6萬多張，非法獲利逾1600萬元人民幣。目前，該團夥的15名成員已全部被緝拿歸案，其中4人仍在接受進一步偵查，其餘11名涉案人員均已進入司法程序。

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