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世界盃2026︱滬球迷穿日本隊戰衣觀賽 官媒批借機攻擊中華民族

即時中國
更新時間：20:13 2026-07-03 HKT
發佈時間：20:13 2026-07-03 HKT

世界盃期間，有中國球迷身穿日本隊球衣齊聚上海酒吧觀賽，浙江省委宣傳部今日（3日）發文稱，中國有「個別極端聲音」借日本隊出色發揮，行「精日」言行之實，拉踩和惡意攻擊中華民族。

相關新聞：世界盃2026︱日本球迷帶「旭日旗」入場惹非議 內地網民：侮辱亞洲行為不應被容忍

「浙江宣傳」微信公眾號文章稱，近期上海酒吧內一群球迷在看世界盃時為日本隊歡呼，並現場展示日本隊隊旗、發表針對中日關係現狀的看法，引發輿論爭議。球迷的助威聲應有邊界，不能使之成為夾帶私貨的工具。日本足球確實有值得學習的長處，但這並不意味著就可以借日本足球的高光表現，無底線地攻擊中國足球。

球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社
球迷早前在上海酒吧觀看日本對戰瑞典的賽事。路透社

文章提到，個別帳號一邊稱讚日本足球為亞洲之光，一邊發表媚日言論，甚至辱駡反駁的網友是東亞病夫。這些帳號打著支持日本足球隊的名義，行「精日」言行之實，極端言論的破圈傳播，突破了欣賞足球的合理邊界。

文章最後說，足球無國界，但球迷有祖國。把握好欣賞與立場的邊界，既是對先輩的尊重，對同胞的尊重，也是留給自己的一份體面。

上海市足球協會6月28日亦發文，呼籲球迷在公共場合觀賽時注意著裝、言行及助威方式，避免造成不良社會影響。6月29日，在日本對陣巴西比賽期間，上海多家酒吧遭警方上門警告，要求店內不得出現日本隊球衣。

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