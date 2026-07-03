老婆怨老公去廁所無掀廁板 結婚10年忍無可忍鬧離婚

夫妻相處之道往往取決於生活細節的磨合。近日，浙江省衢州市一對再婚十年的夫妻竟因「男方小便不掀馬桶圈」的生活瑣事而鬧至離婚邊緣。妻子難忍十年來不斷為丈夫清理尿漬，而丈夫的冷言冷語更令她徹底心寒。事件引發網民熱議，甚至有醫生建議，為避免類似的家庭矛盾，男性不妨考慮「坐著如廁」。

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據了解，陳女士與丈夫陶先生是一對再婚夫妻，兩人結婚時均已年過半百。陳女士向調解員訴苦指，這次激烈矛盾的導火線，源於丈夫每次小便時都不願掀起馬桶圈，導致尿液經常滴漏在馬桶四周。儘管兩人在過去的十年婚姻裡曾多次為此溝通，但丈夫始終屢教不改。

丈夫說話傷透妻心

近日，當陳女士再次要求丈夫將弄髒的馬桶清理乾淨時，陶先生竟強硬反駁：「這是我的房子，我想怎樣就怎樣！」他更毫不留情地對妻子說：「你腦子要清醒一點，你現在住的房子都是我的，不要以為加上你的名字就有你的份。」

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這番無情的言論令陳女士大感委屈與痛心。她表示，丈夫的話讓她瞬間失去安全感，甚至開始擔憂若將來丈夫先一步離世，自己恐會被無情趕出家門，失去棲身之所，因而萌生了離婚的念頭。

調解員介入了解後指出，雙方的婚姻實質上並未出現原則性的感情破裂。這場婚姻危機純粹是源於雙方長期的生活習慣差異，加上在房產歸屬及金錢劃分等敏感問題上存在深層分歧與不安所致。調解員好好勸導，希望雙方能互相諒解，安享晚年。