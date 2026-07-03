防沉迷打機︱騰訊：未成年人暑期每星期限玩3小時

暑假開始，為免未成年人沉迷電子遊戲，騰訊遊戲宣布啟動「2026年暑期未成年人保護專項行動」。據有關行動詳情，未成年人僅可在每周五、六、日20:00-21:00登錄遊戲、每周累計限玩3小時。

此外，在此基礎上，首次升級推出「AI雙引擎防沉迷」模式，從遊戲內外雙向封堵賬號冒用與長輩代過人臉等行業頑疾。



據官方介紹，遊戲外端，騰訊成長守護平台煥新為AI版，接入騰訊混元與DeepSeek雙模型，家長通過自然語言對話即可完成孩子賬號的查詢與管控，降低操作門檻；游戲內端，健康系統新上線「AI巡航（AI守衛）」，在傳統人臉識別之外新增聲紋特征檢測、年齡識別及代過行為分析等多模態驗證，對疑似冒用或代過賬號實施動態風險分級與二次核驗。



騰訊同步開放「家庭賬號守護」人工服務，家長可撥打成長守護熱線，經身份校驗後對家庭成員名下所有賬號統一設置管控，服務時間為每日9:00-22:00。