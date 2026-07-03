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張曙光王剛晉升上將 分任軍紀委書記空軍司令

即時中國
更新時間：18:40 2026-07-03 HKT
發佈時間：18:40 2026-07-03 HKT

《解放軍報》報道，中央軍委晉升上將軍銜儀式今日（3日）在北京舉行。中央軍委主席習近平出席晉銜儀式，向晉升上將軍銜的張曙光、王剛頒發命令狀。至此，解放軍上將人數從原先4人增加至6人。

值得注意的是，根據報道，張曙光已接替中央軍委副主席張升民，擔任中央軍委紀律檢查委員會書記（簡稱軍紀委書記）兼中央軍委監察委員會主任；空軍副司令員王剛也已升任空軍司令員。

62歲的張曙光曾任中央軍委紀委紀檢監察局局長、北部戰區空軍紀委書記、陸軍紀委書記，此次升任中央軍紀委書記後，有望未來晉身中央軍委。

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