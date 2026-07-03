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世界盃2026｜官方用球「三重浪」內置晶片判定克羅地亞絕平越位 揭秘背後中國製造產業鏈

即時中國
更新時間：17:40 2026-07-03 HKT
發佈時間：17:40 2026-07-03 HKT

「中國隊雖然沒去世界盃，但中國智造幾乎踢滿了全場！」2026年美加墨世界盃戰況激烈，今日（3日）上午由C朗領銜的葡萄牙以2比1逆轉擊敗克羅地亞。在傷停補時第102分鐘，克羅地亞守衛加華度爾射入一記驚險的「絕平球」，卻在隨後被VAR（視頻助理裁判）判定越位在先、進球無效，直接宣告克羅地亞出局。

這次關鍵判罰的背後，正是得益於本屆世界盃官方指定用球「三重浪（Trionda）」內置高科技晶片的「精準舉報」，而這款高科技足球的智能球膽與整機總裝，來自「中國智造」。

智能足球內置晶片助攻VAR

據內媒上觀新聞，本屆世界盃官方用球「三重浪」（Trionda）由Adidas設計，僅由四片面板拼合，表面經精密空氣動力學加工，確保飛行穩定。球內搭載一顆每秒採樣500次的IMU運動傳感晶片，能夠精確記錄皮球被觸及的瞬間。

在32強賽葡萄牙對克羅地亞的補時階段，克羅地亞攻入一球，一度扳平。然而，球內晶片數據捕捉到一名克羅地亞球員在越位位置上極輕微地觸及皮球，這一人眼難以察覺的細節經VAR系統確認後，最終判定入球無效，克羅地亞遺憾出局。

深圳總裝 淮安造膽

「三重浪」的智能球膽由江蘇淮安頂碁運動用品公司生產，要求將晶片精確嵌入橡膠內膽，整球重量偏差控制在0.5克以內，以確保飛行平衡。最終總裝則在深圳光明區的Adidas工廠完成，該廠已連續為多屆世界盃供應官方用球。

此外，中國企業海信作為VAR顯示技術官方合作夥伴，其RGB-Mini LED電視進駐國際轉播中心及視頻裁判中心，確保裁判能清晰觀看高速運動畫面，輔助客觀判罰。

外媒評價指，「中國找到了另一種方式，成為這場賽事的主角」。《華夏時報》評論稱，從「被看見」到「被需要」，中國製造已從單純的場邊廣告，走向深度參與賽事技術標準定義。

正如有評論所言：中國隊雖然未能參賽，但中國製造幾乎「踢滿了全場」。從淮安的球膽、深圳的總裝，到海信的顯示器與聯想的賽事AI系統，中國企業在國際頂級體育賽事中的角色正經歷根本性轉變。

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