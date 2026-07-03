嘉峪關景區｜俊男NPC拗手瓜斷骨 「出貓」遊客即失聯拉黑

甘肅嘉峪關方特景區一名NPC（真人互動演員）與遊客掰手腕（拗手瓜）時，遭對方突然以旋轉方式發力，導致左臂肱骨螺旋形骨折，合併神經損傷。涉事遊客在手術翌日將其微信拉黑，至今失聯。事主已墊付逾萬元醫藥費，所屬公司、中介及景區經多日協商仍未就賠償達成明確方案。

遊客桌面借力扭斷NPC手

據內地媒體報道，事主程先生為一名曾獲省級跆拳道冠軍的運動員，被傳媒公司外派至方特景區擔任NPC。6月16日下午，他與同事在景區與遊客進行猜拳、俯臥撐等互動遊戲，期間一名體型壯實的遊客反覆要求拗手瓜。

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程先生憶述，該名遊客先後與三名NPC比試，輪到他時，對方「借着桌面借力，突然以旋轉的方式發力」，他當場聽到骨折聲並暈倒約十分鐘。醫院診斷為左臂肱骨骨折，骨折端明顯錯位，合併神經損傷。

公司景區推諉責任

程先生透露，受傷當日同事曾加對方微信，但手術後第二天即被拉黑，至今未能聯絡。逾萬元醫療費用全由他自行墊付。

程先生稱，6月19日下午，他已就此事報警，當局亦正全力追查該名失聯遊客的下落。

程先生屬傳媒公司外派員工，簽訂一年商演合同，惟按手印後被公司收回，中間尚有一家第三方中介。事發後公司及景區一度消極處理，直至他發布維權影片，各方才開始協商，但截至目前仍無具體賠償方案。

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律師：「自甘風險」不適用

律師分析指出，若程先生所述屬實，遊客突然以旋轉方式發力，超出正常比試範圍，屬重大過失，應承擔主要侵權責任，本案不適用「自甘風險」（或稱自甘冒險）免責原則。同時，程先生在工作期間受傷，符合工傷認定條件，可向僱主主張賠償。

嘉峪關市文旅局回應稱未掌握情況，方特景區僅表示正在處理，未有進一步說法。