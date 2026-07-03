網絡娛樂團播｜中央網信辦重拳整治 嚴打低俗內容及侵害未成年人權益

中央網信辦宣布，自即日起在全國範圍內開展為期兩個月的「清朗．網絡娛樂團播亂象整治」專項行動，集中整治團播帳號註冊、規則設計、場景設置、成員行為規範及未成年人保護等方面存在的突出問題。

禁止展示打賞金額

中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。

重點打擊低俗內容、誘導打賞及MCN（網紅經紀公司）機構管理失序等六類問題：

一、帳號註冊使用違規：包括團播帳號未標示所屬MCN機構、未落實實名制，以及批量註冊矩陣帳號或備用帳號規避監管等情況。

二、違規PK刺激打賞：以PK結果操控成員進行侮辱性懲罰或危險動作，以及透過倍數積分、梯度加成等規則刺激用戶打賞「快速助力」及「守塔」。

三、不當玩法誘導打賞：發布「可接懲罰」「解鎖福利」等暗語誘導消費，實時展示打賞金額教唆攀比，或將打賞與低俗「專屬互動」及情緒「深度陪伴」綁定，甚至虛構矛盾衝突誘騙用戶打賞。

四、場景內容低俗不良：使用曖昧圖片引流、模擬酒吧夜店場景進行性暗示、穿著暴露擺出低俗動作，以及以冥婚、鬼怪等主題渲染恐怖氛圍，成員間進行曖昧互動或互撕謾罵等。

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中央網信辦重拳整治網絡娛樂團播，未成年人保護成重點。

未成年人保護成重點

專項行動明確規定，不得招募不符合法律規定的未成年人加入團播，或以「助播」及「親友團」等名義變相參與。同時禁止穿著童裝及校服模仿未成年人直播，或引導未成年人冒用成年人身份進行打賞。

整治MCN機構管理失序

針對團播MCN機構，整治重點包括：組織內部帳號刷禮物營造虛假消費場景、教唆成員繞開監管進行情感欺騙誘導消費、發布「零基礎高薪」及「素人一夜成名」等虛假宣傳，以及強制成員超時直播侵害主播權益。

網信辦要求各地督促平台落實直播實名制及打賞限額等規定，並對管理不力及情節嚴重的平台、MCN機構及團播帳號依法處罰及公開曝光。