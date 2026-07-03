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世界盃2026｜廣西彩民競猜「4串1」精準命中4場比分 50元博中182萬巨獎

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更新時間：10:28 2026-07-03 HKT
發佈時間：10:21 2026-07-03 HKT

世界盃「神仙級」預測！2026年美加墨世界盃激戰正酣，場外竟誕生了一名「足球天神」。廣西桂林一名彩民近日僅花費50元人民幣（下同，約57.75 港元），競猜4場世界盃分組賽的「精確比分」，並大膽採用「4串1」25倍倍投玩法。

網民：穿越回來的

結果，他奇蹟地全數精準命中4場波的最終比分，成功抱回高達182萬餘元（約210萬港元）的巨額獎金！由於4場比賽比分全中的理論概率不足百萬分之一，消息曝光後隨即引發全網轟動，不少網民驚嘆：「簡直是穿越回來的吧！」

四場賽事爆冷全中。
四場賽事爆冷全中。

彩票「當垃圾」留在店內 中了3場才來拿票

據廣西體彩中心及內地媒體報道，這名幸運得主於6月29日（周一）已現身完成兌獎，按內地規定扣除20%個人所得稅後，淨得約145.6萬元。其中中獎的4場比賽及比分分別為：厄瓜多爾2比1擊敗德國、突尼西亞1比3不敵荷蘭、日本1比1戰平瑞典，以及土耳其3比2力克美國。

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該彩民猜中的包括厄瓜多爾2比1擊敗德國的爆冷賽果。 美聯社
該彩民猜中的包括厄瓜多爾2比1擊敗德國的爆冷賽果。 美聯社

涉事彩票店負責人李女士透露，中獎者是她店裡的光顧了兩三年的老顧客。6月25日晚，該顧客前來購買了這張50元的彩票，下注4場比分，出票後竟然把彩票留在店內便離開，並未即時取走。直到26日上午，前三場比賽結果陸續出爐且全部命中，顧客才致電稱要前來取票。到了中午12時許，最後一場土耳其3比2絕殺美國吹哨定格，4場冷門比分全數命中，182萬巨獎奇蹟誕生。

彩票店負責人李女士在門店電子屏幕上宣傳開出大獎。
彩票店負責人李女士在門店電子屏幕上宣傳開出大獎。

概率低於百萬分之一

業內人士分析指，競彩足球比分玩法每場有高達31個選項，而「4串1」必須4場結果全部正確才能中獎，錯一場即血本無歸。在是次投注中，德國與美國戰敗均屬冷門賽果，4場比分全中的難度不亞於中「大樂透」頭獎，理論概率低於百萬分之一，幾乎是不可能完成的任務。

中獎消息傳出後，大批網民高呼羨慕，紛紛調侃「這是什麼級別的資深足球玩家加體彩聖體」。廣西體彩中心則對此保持冷靜，在祝賀得主的同時特別發出溫馨提示，強調中獎屬於極端個案，不具備可複製性，呼籲廣大球迷購彩應量力而行，保持理性碰運氣，切勿盲目跟風大額投入。

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