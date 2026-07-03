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颱風「美莎克」｜將登陸海南三亞到瓊海一帶 深圳或迎大暴雨廣湛高鐵停運

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更新時間：09:03 2026-07-03 HKT
發佈時間：09:02 2026-07-03 HKT

颱風「美莎克」已於今日（3日）凌晨在南海生成，預計將於今日下午到夜間在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸，屆時將為華南沿岸帶來狂風暴雨，深圳或面臨大暴雨侵襲。

廣東多地已發颱風預警

據內地中央氣象台監測，氣象台指，南海熱帶低壓已於3日凌晨2時加強為今年第10號颱風「美莎克」（熱帶風暴級，英文名：Maysak，名字來源：柬埔寨，意義：一種樹），早上6時其中心位於海南省陵水縣南偏東方向約140公里的南海中西部海面上，中心附近最大風力8級（18米/秒），距離深圳697公里。

預計，「美莎克」將以10到15公里的時速向西北方向移動，強度還將有所加強，將於3日白天在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸（9-10級，熱帶風暴級或強熱帶風暴級）。

登陸後，「美莎克」將穿過海南島移入北部灣，並於4日晚上在廣西沿海和越南北部沿海交界附近再次登陸，其後強度逐漸減弱。

颱風美莎克將給廣東帶來特大暴雨。
颱風美莎克將給廣東帶來特大暴雨。

相關新聞：天文台：一號戒備信號至少維持至今日下午6時 熱帶風暴命名「美莎克」

廣東多地發颱風預警

雖然「美莎克」預計不會直接登陸廣東，但其外圍環流將為華南沿岸帶來明顯風雨影響。

根據中央氣象台預報，今日（3日）上午8時至明日上午8時，廣東西部和南部、廣西東南部、海南島等地部分地區有大到暴雨，其中廣東西南部沿海、海南島南部等地部分地區有大暴雨，海南島南部局地有特大暴雨（250至300毫米）。

截至今日上午7時，惠州、深圳、東莞、廣州、佛山、中山、珠海、江門、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江等市，均有轄區發布颱風預警信號。其中，中山、珠海、江門、陽江、茂名、湛江等市，有轄區發布颱風藍色或以上預警信號。湛江徐聞更在今日清晨6時41分發布代表「停課信號」的颱風黃色預警信號。

香港方面，天文台已於今日凌晨2時將熱帶低氣壓升格為熱帶風暴，並命名為「美莎克」。一號戒備信號現正生效，至少維持至今日下午6時。

多趟列車停運

受南海熱帶低壓影響，7月3日，海南環島高鐵全部列車停運。7月3日至4日，廣湛高鐵、深湛鐵路、廣茂鐵路部分列車停運。受瓊州海峽封航影響，所有進出海南島的列車均取消跨海區段運行，其中部分列車停運，部分列車改由廣州白雲站、湛江西站終到、始發。

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