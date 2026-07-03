已故考研名師張雪峰 名下股份交11歲女

內地考研名師張雪峰今年3月突發心臟病猝死，其名下公司「蘇州研途教育」股權歸屬引發關注。近日該公司發生工商變更，此前張雪峰的股權由其11歲女兒張姩菡接手。

蘇州研途教育科技有限公司成立於2016年1月，由張雪峰（原名張子彪）、康立等人共同創辦，經營範圍包含教育諮詢服務、招生輔助服務等。企業訊息APP「企查查」顯示，張雪峰所持約10.86%股份近日由其女兒張姩菡接手。

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3月24日中午，張雪峰在公司跑步後出現不適，送院搶救無效去世，年僅41歲。出生於2015年6月的女兒張姩菡，曾在社媒平台留言緬懷稱：「我爸爸很偉大，他們說天上的文曲星換屆了，選中了爸爸。」相關留言引網友淚目，不少人鼓勵她堅強起來，健康快樂地成長。