南京燒烤店食客圖「鹹豬手」老闆娘 網友：發監控片給他老婆︱有片

把酒言歡是夜市小店最尋常的模樣，可部分食客卻借著酒意放縱私慾。6月30日，江蘇南京江寧區一家燒烤店內發生的一幕，引發全網熱議。一名男子酒後趁老闆娘過來結賬時伸手摸其臀部，老闆娘當場厲聲呵斥：「你幹嘛！」。店老闆也聞聲趕來，男子慌忙逃去。店方事後報警，江寧警方介入處理。

老闆娘及時閃身避開

根據閉路電視錄影顯示，事發當晚燒烤店客流如常。老闆娘穿梭於餐桌間，在為一桌顧客結賬、俯身遞出收款碼的瞬間，同桌一名醉酒男子突然伸手欲摸老闆娘的臀部。幸好女方及時警覺，立即避開，當場厲聲呵斥：「你幹嘛！」心虛的男子慌忙收回手。

閉路電視拍下食客企圖非禮老闆娘的情景。千里眼

閉路電視拍下食客企圖非禮老闆娘的情景。千里眼

就在此時，店內老闆王先生聞聲趕來，看清狀況後立刻上前。眼見店主出面，自知理虧的醉酒男子不敢多做糾纏，慌忙起身逃離現場。妻子險被侵犯，老闆王先生沒有息事寧人，第一時間報警。他對傳媒表示，警方已介入，還對妻子進行了開導，她目前好多了。

食客理虧急逃離

事件曝光後，迅速登上社交熱點。網友怒斥男子「膽子真大」「可能是慣犯」。有網民建議曝光男子真容，「發給他老婆（看）」。網友們也紛紛為老闆娘的勇敢點讚，呼籲被所惡意騷擾的受害者挺身而出，讓不法者付出應有的代價。

根據《中華人民共和國治安管理處罰法》相關規定，在公共場所猥褻他人的，屬於明確的治安違法行為，可依法對行為人處以5日以上10日以下行政拘留。法律層面並無「醉酒免責」的相關規定，即使行為人處於醉酒狀態，也無法免除其違法責任。