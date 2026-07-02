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河南醋漢酒吧見老婆「攪仔」跳舞 踢跌「情敵」始知是女人

即時中國
更新時間：17:35 2026-07-02 HKT
發佈時間：17:35 2026-07-02 HKT

河南有男子在酒吧見到妻子與人共舞，醋勁大發下一踢把「情敵」踢至要留醫12日，結果傷者原來是中性打扮的女人，男子要賠償逾1.7萬（人民幣‧下同）。

行政拘留7日

《大河報》報道，河南西峽縣一名男子葛某今年1月，與妻子到一間酒吧消遣。期間，男子到洗手間，出來時驚見妻子抱著一名陌生男子跳舞。

醋意大發的丈夫，於是直接走到「陌生男」面前，將其一腳踢跌，令對方胸部閉合性損傷、肺挫傷並胸腔積液等，住院治療12天。

男子傷人後，才發現「情敵」原來是一名中性打扮的女子。事後，男子葛某以故意傷害行政拘留7日，並處罰款700元。一審判賠女子辛某各項損失1.7萬多元。

 

 
 
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