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瞓捩頸︱福建男20cm高枕頭紓頸痛變中風 專家教路揀枕頭貼士

即時中國
更新時間：07:00 2026-07-03 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-03 HKT

瞓捩頸（落枕）人人試過，福建有男子因落枕不適，為了減輕頸部疼痛將枕頭加高至20cm，結果翌日半邊身無力、言語含糊，證實腦中風。

仰臥時枕頭宜約一拳高

佛山新聞報道，福建近日有一名男子，因瞓捩頸而肩頸痛楚，於是晚上睡覺時，把枕頭加高至約20cm，覺得頸部痛楚才能緩減。

廣東衛健委提醒枕頭不可過高，否則可能誘發腦中風。佛山新聞
廣東衛健委提醒枕頭不可過高，否則可能誘發腦中風。佛山新聞
廣東衛健委提醒枕頭不可過高，否則可能誘發腦中風。佛山新聞
廣東衛健委提醒枕頭不可過高，否則可能誘發腦中風。佛山新聞

報道指，男子次日睡醒後，出現右側肢體麻木無力、言語含糊，送醫後被確診為急性基底節區腦梗死。

廣東衛健委曾發文提醒：使用過高的枕頭可能誘發椎動脈夾層，這是導致腦卒中（中風）的重要原因之一。

醫院專家解釋，過高枕頭會使頸部過度前屈，壓迫椎動脈致其變形，腦幹供血因此銳減；同時，血管內膜在長期摩擦中受損，睡眠中血流緩慢時極易形成血栓，一旦栓子脫落，便可引發致命性栓塞。頸部血管受壓可大幅減少腦血流，這正是中風的常見誘因之一。

專家建議，仰臥時枕頭壓縮後高度約等於自己一拳，側臥時則應與一側肩寬相當，確保頭頸脊柱呈一直線；睡前也可用毛巾卷輔助支撐頸曲，切莫指望用墊高頭部來「治」頸痛，疼痛問題應及時就醫。

 

 

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