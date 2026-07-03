武漢八旬翁誤撕養老金 銀行13人花20多日還原¥26.6萬

湖北武漢有意識不清的80歲老人，將約20萬人民幣養老錢撕成一片片，家人發現後向銀行求助，經13職員逾20日，不斷「砌Puzzle」後，成功將爛錢駁回，總數價值達26.6萬，較事主家人預估還多。

物主已意識不清

據九派新聞、《南方日報》等報道，武漢居民徐先生，6月3日為八旬舅父清理物品時，發現有滿滿一缸百元紙幣碎片，經了解是舅父在意識不清下將積儲撕碎。

徐先生6月5日到武漢農商銀行新洲支行求助，希望減少損失。由於爛錢數量龐大，依徐先生估算應有約20萬元，所以要從其他分行調人支持拼接。

銀行動員13名「Puzzle達人」，用約20多日拼回逾26萬碎人民幣。九派新聞

銀行動員13名「Puzzle達人」，用約20多日拼回逾26萬碎人民幣。九派新聞

銀行動員13名「Puzzle達人」，用約20多日拼回逾26萬碎人民幣。九派新聞

武漢農商銀行新洲支行綜合管理部經理張英曾表示，「難點在於，要從一萬多張碎片裡，精準挑出一張人民幣所屬的部分進行拼接，可以說是大海撈針」，張英曾指，20多萬被撕成了上萬張碎片，「單張大多碎裂成五六片，破損十分嚴重。」

秤重不能辬識假幣殘幣

從一開始13人，一天只能拼出9張，到後來一天拼出6萬元，團隊配合越來越默契，經歷20多天「奮戰」終於成功兌換266600元。

對於「為何不用AI識別」或「直接秤重兌換」的疑問，張英曾解釋，秤重不符合相關法規要求，人民幣兌換需要原紋路無縫對接，再按剩餘面積確定全額或半額兌換。

秤重無法確定每個冠字號對應的整張紙幣是否都在裡面，也無法分辨假幣、殘損幣。秤重只能作為估算手段，出現差額無法覆核溯源。