Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

清華研究生畢業照首排有「細路仔」 被批不尊重後即刪除

即時中國
更新時間：11:23 2026-07-02 HKT
發佈時間：11:23 2026-07-02 HKT

清華大學工業工程系近日被網民發現，其放於微信的研究生畢業合照，首排居然出現孩童，被批評破壞儀式莊重，忽視畢業生的專屬感。涉事照片已被刪除，但相關學系對為何有孩童出現及刪除原因表示不清楚。

網民批涉事家長不尊重學生

網民近日反映，清華大學工業工程系的微信公眾號，推送的2026屆畢業合照，本科生及畢業生的照片中，教職員為主的首排左側，俱出現一名年約5、6歲的女童。

有人發現，相片中的女童，自2025年起，已連續兩年在畢業合照中首排出現。

清華大學工業工程系的畢業合照被發現有「細路仔」。微博
清華大學工業工程系的畢業合照被發現有「細路仔」。微博

事件迅即在網絡引起熱烈爭議，許多人認為教職員的孩童入鏡不合適，認為剝奪了學生的專屬回憶及破壞畢業合照的儀式感，「學二代呼之慾出」、「這個場合確實不合適」、「畢業照主角是畢業生，孩子和畢業生又沒關係」、「這是導師和研究生合影，孩子什麼身份呢？」、「這就是人情世故，為孩子提前鋪路」、「這是正式場合的合影，小孩子入鏡很不合適，家長缺少邊界感和對學生的尊重」。

也有少數網民認為孩童一起合照問題不大，反而顯示出對教職員的關懷。

《現代快報》報道，輿情發酵後，涉事的兩張有孩童入鏡的畢業照已被刪除，相關文章底部顯示「修改於2026年6月30日」。

清華大學工業工程系辦公室工作人員向查詢的記者表示「不太瞭解」相關情況。截至發稿，清華大學工業工程系尚未就此事作出正式回應。

 

最Hit
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
父母轟「遠過機場」拒幫手湊B 港媽首派東涌公屋陷家庭大戰 網民一句神回點醒當事人｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
屯門家庭無辜受收數佬滋擾 慘遭上手租客欠債牽連 憂妻女安全 大律師教自保方法
家居裝修
6小時前
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
2026-07-01 06:00 HKT
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
開冷氣迷思｜熱到癲回家即開16°C 降溫更快？ 家電店發文揭「盲點」： 唔會比 24°C 凍得快 重點要「識得開」
生活百科
19小時前
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼。路透社
世界盃2026｜比利時奇蹟反勝塞內加爾！2分38秒內入兩球逼和 125分鐘入12碼
足球世界
5小時前
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
62歲黃貫中「斷崖式衰老」撞樣82歲葉振棠？  面上疑現老人斑兼法令紋深  網民：老得太快
影視圈
16小時前
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
香港公務員據報赴台旅遊被查出有台灣籍 遭控逃避兵役獲判無罪
即時中國
11小時前
星島申訴王 | 失業兩個月 夫打3份散工養家 妻嫌生活拮据 要求夜晚做多份
星島申訴王 | 港男失業日做3份兼職仍拮据 全職妻拒辭工人：夜晚炒多份散
申訴熱話
4小時前
袁嘉敏「低胸落到肚臍」疑真空上陣  上圍洶湧澎湃超震撼  跟「P圖海報」合照落差極大？
袁嘉敏「低胸落到肚臍」疑真空上陣  上圍洶湧澎湃超震撼  跟「P圖海報」合照落差極大？
影視圈
18小時前
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
05:40
黃日華愛做演唱會嘉賓唱歌無壓力 關禮傑攜妻女現身爆曾志偉因工缺席
影視圈
13小時前