清華研究生畢業照首排有「細路仔」 被批不尊重後即刪除

清華大學工業工程系近日被網民發現，其放於微信的研究生畢業合照，首排居然出現孩童，被批評破壞儀式莊重，忽視畢業生的專屬感。涉事照片已被刪除，但相關學系對為何有孩童出現及刪除原因表示不清楚。

網民批涉事家長不尊重學生

網民近日反映，清華大學工業工程系的微信公眾號，推送的2026屆畢業合照，本科生及畢業生的照片中，教職員為主的首排左側，俱出現一名年約5、6歲的女童。

有人發現，相片中的女童，自2025年起，已連續兩年在畢業合照中首排出現。

清華大學工業工程系的畢業合照被發現有「細路仔」。微博

事件迅即在網絡引起熱烈爭議，許多人認為教職員的孩童入鏡不合適，認為剝奪了學生的專屬回憶及破壞畢業合照的儀式感，「學二代呼之慾出」、「這個場合確實不合適」、「畢業照主角是畢業生，孩子和畢業生又沒關係」、「這是導師和研究生合影，孩子什麼身份呢？」、「這就是人情世故，為孩子提前鋪路」、「這是正式場合的合影，小孩子入鏡很不合適，家長缺少邊界感和對學生的尊重」。

也有少數網民認為孩童一起合照問題不大，反而顯示出對教職員的關懷。

《現代快報》報道，輿情發酵後，涉事的兩張有孩童入鏡的畢業照已被刪除，相關文章底部顯示「修改於2026年6月30日」。

清華大學工業工程系辦公室工作人員向查詢的記者表示「不太瞭解」相關情況。截至發稿，清華大學工業工程系尚未就此事作出正式回應。