新疆喀什機場供應桌椅玩啤牌 網民籲全國傚法茶館式候機

新疆喀什機場近日有網民發現，登機口候客區內有一排中式桌椅坐滿遊客喝茶玩啤牌，熱鬧如茶館。機場向媒體表示，桌椅免費提供，且使用率頗高。許多網民欣賞這項便民措施，認為應向全國機場推廣。

網民紛讚親民接地氣

網民「Flora不是Flower」6月30日發片，分享其在喀什機場的見聞，片中可見，在登機口候客區，在傳統候機座位旁，有一長排中式木桌和椅坐滿了人，四人一枱，或喝茶，或玩「摜蛋」（啤牌遊戲），「又是漲見識的一天，這是機場哦，不是成都的茶館」，反而候機座位則乘客零落。

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影片引起網民熱烈討論，大多稱許喀什機場這項新措施，「全國機場都這麼幹才好！早到幾小時都不會嫌。。。」、「這樣不好嗎，總比坐幾小時玩手機強吧」、「這才是老百姓的專屬機場」、「沒有麻將感覺還是缺了點什麼」、「建議全國機場都來學習」、「非常人性化，值得學習」、「很親民，勝過全國99%機場」。

極目新聞報道指，經搜尋發現，此前5月也有乘客發影片說，喀什是山東人對口支援的第二故鄉，走進喀什機場候機大廳，這是專門為山東乘客安排打摜蛋的仗勢吧？喀什人民太客氣了！影片中顯示，大廳裡有10多張木質空桌椅，桌面擺有提供牌，免費使用，損壞照價賠償，桌子800元/張，椅子280元/把。

喀什機場大廳有商戶表示，登機口候客區確實有供遊客使用的桌椅，都是免費的，只有那種按摩椅才需要掃碼付費。

據喀什機場多名工作人員介紹，T1和T2兩個航站樓都設定了木質桌椅，免費供乘客休閒娛樂，可以坐著休息，也可以打打摜蛋啥的。這是一個新的服務舉措，桌椅設定已有一段時間了，目前使用率還挺高的。