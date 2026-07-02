中國觀察：中國共產黨實際成立日並非七一

每年7月1日，全國各地都會舉行系列活動，慶祝中國共產黨誕生。中國共產黨成立於1921年，但有些人並不知曉，7月1日並非中共一大（中共第一次全國代表大會）實際召開日期。

70年代考證出一大召開日

根據中共黨史權威資料考證，中共一大的實際開會時間為1921年7月23日。當時，來自上海、北京、武漢、廣州、長沙、濟南等地的10多個代表，齊聚上海法租界開會。會議期間，因遭到巡捕突擊搜查，參會代表緊急轉移至浙江嘉興南湖的遊船上繼續剩餘議程。經過討論，大會通過了中國共產黨的第一個綱領和決議。

既然中共成立的會議召開於7月23日，為何7月1日會成為如今的紀念日？這同當年革命戰爭年代兵荒馬亂有關。上世紀二三十年代，中共早期檔案資料在多次轉移、戰亂中大量遺失損毀。當時在延安曾經參加過一大的只有毛澤東、董必武兩人。他們僅能回憶起大會召開於7月，卻無法精準記起具體日期。

1938年，抗日戰爭爆發，為凝聚抗戰軍民力量，中共籌備舉行建黨紀念相關工作。同年5月，毛澤東在延安抗日戰爭研究會發表《論持久戰》演講，首次公開提出：「今年7月1日，是中國共產黨建立的17周年紀念日」。1941年6月，中共中央正式印發文件，把7月1日作為法定、統一的中共建黨紀念日。而中共一大開幕的具體日期，要到上世紀70年代末才由中共黨史專家考證確定為7月23日。

還有一點值得留意，此前慶祝建黨85周年、90周年、95周年及100周年大會，最高領導人講話中均提到深切懷念毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、鄧小平、陳雲同志等老一輩革命家。2022年11月中共前總書記江澤民逝世後，昨日的105周年慶祝大會首次將其納入懷念名單中，但不稱為「老一輩革命家」，而是「江澤民同志」。

紀曉華