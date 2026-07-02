螞蟻搬家︱上海百萬豪車遭分批「拆骨」 3人涉盜竊被刑拘

上海一輛價值百萬（人民幣，下同）的豪車停在地庫，近日竟被3名疑犯「螞蟻搬家式」逐次搬空。警方稱，3人擁有汽車維修經驗，陸續來了十幾次，將車輛零件分批盜走，每次拆完都會罩好防塵罩，目前3人已遭刑拘。

以汽車維修知識拆走零件

6月17日，上海嘉定公安分局馬陸派出所接到居民姚女士報案稱，常年旅居外國的她曾於今年3月出國前，將一輛進口跑車停放在馬陸鎮某停車庫內，誰知當天回國後準備和朋友駕車出行，揭開防塵罩後卻發現車輛已面目全非，兩側車門、前後保險杠、車燈、座椅及發動機設備等大量零部件被人為拆除。

民警調查發現，車輛殘骸上並無明顯撬痕，被盜連接處也基本呈現專業拆卸痕跡。經調閱監控，警方發現3名男子多次駕乘一輛寶馬車進入車庫，趁四下無人，由一人負責望風，另兩人快速揭開車輛防塵罩、拆卸零件並裝車後離開。

6月18日，疑犯唐某兄弟及楊某被抓，3人對合夥盜竊供認不諱。據交代，他們自3月初在案發地偶然發現姚女士所停車輛車窗未完全關閉，且從積灰程度看已停放許久，於是萌生貪念。其中兩人本是從事汽修行業，對於拆卸汽車零部件非常熟悉。每次拆卸完，他們都會將車衣重新罩回，以掩人耳目。

目前3人因涉嫌盜竊罪遭刑事拘留。經初步統計，他們自3月起至案發的100多天內，累計盜竊造成車損達百萬元，所得均已被其揮霍一空。