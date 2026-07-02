直播稱大熊貓遭「電擊取精」夫婦傳謠獲刑

全國首宗涉大熊貓網絡謠言、網暴刑案，前日入選人民法院案例庫。此案中，一對夫婦直播散布大熊貓遭「電擊取精」受虐等虛假訊息，煽動網暴，致大熊貓人工繁育國際項目停滯，最終因尋釁滋事罪被判刑1年以上。

煽動網民投訴

2023年3月至2024年5月，白某紅、徐某夫婦為擴大直播影響力、增加人氣，在明知相關訊息不實情況下，以開直播、發短視頻方式散布某大熊貓保護研究中心及其工作人員虐待大熊貓、對大熊貓「電擊取精」和利用大熊貓謀取經濟利益等虛假訊息，並虛構相關工作人員因違紀違法被查處的情況，煽動網民投訴、舉報。

白某紅負責直播出鏡、發視頻等主要工作，徐某主要負責直播管理等輔助性工作。經統計，兩人共直播180餘次、發短視頻90餘個，累計瀏覽量超54萬次，點讚數超4萬次。

四川省都江堰市人民法院認為，兩人行為造成網絡秩序混亂，某大熊貓保護研究中心及其工作人員正常工作及聲譽被滋擾，大熊貓人工繁育國際科研合作項目停滯，已達到「造成公共秩序嚴重混亂」的嚴重程度，因此以尋釁滋事罪，分別判處白某紅和徐某1年6個月、1年2個月刑期。